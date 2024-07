V prvním poločase stačilo Mladé Boleslavi dvanáct minut, ve druhém pouze tři, aby ukázala, kdo je na hřišti pánem. Domácí tým měl po celý první poločas jasnou převahu. Hosté sice ještě úvodní varování přežili bez úhony, ale následnou smršť, ve které inkasovali třikrát, už nikoli.

„Zlepšilo se počasí, takže slunce tolik nepálí a běhalo se nám líp. Co jsme si řekli před zápasem a co trénujeme, tak bylo vidět v zápase. Výsledek 5:0 hovoří za vše. Jsme spokojení, uvidíme co dál,“ pochvaloval si boleslavský kapitán Tomáš Ladra.

„Tušil jsem, že utkání bude pro nás složité. Chceme vidět v akci ještě všechny hráče, tak mícháme hráče, abychom viděli dvě jedenáctky. Nelze se ještě bavit o nějaké součinnosti či návycích. V prvním poločase jsme měli na jedné straně dva mladé hráče, což se pak někdy projevilo. Tak kvalitní tým, jako je Mladá Boleslav, chyby potrestá a góly nastřílí,“ mínil trenér hostů Aleš Majer.

Hrdinou prvního poločasu byl především domácí Gambijec Lamin Jawo, který dva góly přichystal a třetí vstřelil sám. Boleslav po většinu zápasu rychle dostupovala soupeře, což dělalo Vlašimi problémy. Převaha domácích pokračovala i po přestávce, kdy Kostka nastřelil břevno, s následnými dorážkami Pulkraba si poradil Kolář i s pomocí obránců.

Vlašim následně hru vyrovnala, avšak vážnější ohrožení gólmana v jejím podání chybělo. Na druhé straně hřiště se nejprve zastřeloval Ladra, aby následně dvakrát v rozmezí tří minut skóroval. „U prvního jsem jenom nastavil nohu a míč zapadl k zadní tyči, takže krása. Při druhém jsem zužitkoval krásný centr, byl jsem tam sám, tak jsem jen uklízel míč do prázdné,“ usmíval se autor čtvrté a páté branky Mladé Boleslavi. Chvíli na to mohl zkompletovat hattrick, tentokrát ale zamířil vedle. Stejně tak si vedl i Kušej, jenž minul Kolářovu branku.

„Tyhle týmy potrestají chyby, které uděláme. Ve druhém poločase jsme 25 minut nehráli špatně, ale nepotrestali jsme zaváhání domácích, zatímco Boleslav ano. Ještě tam byl rozdíl v přechodových fázích, kdy po ztrátě i zisku míče byl soupeř rychlejší,“ zhodnotil trenér Vlašimi Aleš Majer. Mladá Boleslav celý zápas diktovala tempo hry a soupeři nedovolila prakticky žádnou výraznější šanci. „Už od gólmana a stoperů si trénujeme kombinaci, která nám vycházela. Pak jsme šli do rychlého přechodu a dál už to bylo jenom o to, zda si s tím vepředu poradíme,“ uzavřel Ladra.

Mladá Boleslav – Vlašim 5:0 (3:0)

Branky: 15. Vojta, 19. Mašek, 27. Jawo, 70. a 73. Ladra. Rozhodčí: Trska – Hádek, Beneš.

Mladá Boleslav

I. poločas: Mikulec – Kadlec, Donát, Králik, Fulnek – Langhamer, Sakala, Stránský, Mašek – Vojta, Jawo.

II. poločas: Šeda – Donát, Poulolo, Suchý, Kostka – Mareček, Sakala – Fila, Ladra, Kušej – Pulkrab.

Vlašim

I. poločas: Dvořák – Pernica, Kulhánek, Beránek, M. Pudil – Šubrt, Frizoni, Onije, Mza – Šimeček, Hodek.

II. poločas: Kolář – Oluwajuwonlo, Franěk, Soukeník, Breda, Dostál, Holoubek, Biegon, Záviška, A. Pudil, Kurka