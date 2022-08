Vlašim má nového sponzora! Na dva roky si plácla s Tipsportem

Podruhé dal středopolař Jihlavy o sobě vědět před koncem prvního poločasu. Jeho přízemní přímý kop zapadl přesně k tyči a hosté vedli 2:0. Korigovat před odchodem do šaten mohl kapitán Vlašimi Breda, avšak i proti němu dokázal Jágrik zasáhnout. Kouč Hyský reagoval na vývoj utkání a po změně stran udělal dvě změny. „Trenér nám v kabině řekl, abychom se nebáli hrát, protože v první půli jsem byli takový opatrní. To se změnilo a byly tam dobré pasáže hry i šance,“ řekl obránce Denis Halinský.

Herní projev dobrý, v útoku jsou ale mezery. Finální fáze je slabá, ví Hyský

Vlašim si po změně stran vytvořila několik slibných příležitostí. Jágrik ale čisté konto udržel, i když mu k tomu jednou pomohl Gabriel po střele Suchana. Na druhé straně zachraňoval Vágnera zase Zinhasevič. V závěru utkání nastřelil Křivánek tyč. V poslední šanci zápasu vychytal Suchana opět Jágrik. „ I přes to si myslím, že to bylo z naší strany málo na to, jak kvalitní tým tady máme. Do příštího utkání máme určitě na čem pracovat,“ uvedl Halinský. Jihlava si tak odvezla všechny tři body domů. Svěřenci Martina Hyského se představí už v pátek v televizním utkání na půdě Karviné.

Vlašim – Jihlava 0:2 (0:2)

Branky: 18. a 41. Selnar. ŽK: 2:0. Rozhodčí: Křepský – Dohnálek, Pospíšil. Diváci: 490.

Vlašim: Vágner – Hošek, Lehoczki (88. Lehovec), Heppner (46. Halinský), Breda – Horský, Zinhasović (78. Onije), Langhamer (78. Janda), Suchan, Rigo – Toula (46. Solomon).