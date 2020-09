Ze stejného důvodu se nemohlo odehrát už utkání předchozího kola, ve kterém se Středočeši měli představit na trávníku Třince. Právě před tímto duelem (v pátek 11. září) byla na základě povinných testů prokázána v mužstvu přítomnost viru.

Následně byl jeho výskyt odhalen také u B-týmu a mládeže – konkrétně u dorostu a starších žáků U14 a U15. Klub proto přijal veškerá doporučení a nařízení příslušných orgánů.

To znamená, že všichni členové jsou od minulého pátku v desetidenní karanténě, která tak potrvá do pondělí 21. září. Další utkání Vlašimi, které má sehrát v sobotu 26. září v Líšni, by se tak již mělo odehrát v řádném termínu.