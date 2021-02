Na zkoušce ve středočeském klubu tak neuspěli už tři fotbalisté. Už dříve se klub rozloučil s obráncem Havlem. O své angažmá naopak stále bojují Lukáš Veselý a Tadeáš Zeman. Během pondělí se po dlouhém zranění k týmu připojil i Ondřej Ruml.

Zimní příprava Vlašimi je zatím dosti komplikovaná – hlavně z pohledu získávání herní praxe, protože musela být zrušena už čtyři plánovaná utkání. Jako náhrada tak posloužili alespoň modelová utkání hráčů mezi sebou.

„Bohužel jsme zatím odehrály během tří týdnu přípravy jen jediný zápas a plány nám to určitě narušilo. Přiznávám, že to není úplně optimální, ale my si poradíme. Čekají nás ještě další zápasy a já doufám, že se dokážeme kvalitně připravit na start soutěže,“ věří Šmejkal.