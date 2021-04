Jak hodnotíte utkání proti Dukle?

Nastoupil proti nám kvalitní soupeř. V prvním poločase byl asi lepší. Za náš výkon ve druhém poločase jsme si ale bod z tohoto utkání zasloužili.

Byl to pro vás náročný zápas?

Ano, byl. Dukla nám dala v prvním poločase gól z prakticky jediné výraznější šance, kterou měla. Do druhého poločasu jsme šli s tím, že nemáme co ztratit a podařilo se nám vyrovnat díky úspěšné akci.

Vyrovnávající branku jste vstřelil vy. Jak jste situaci viděl?

Po autovém vhazování se hra otočila na druhou stranu. Dostal jsem pěknou kolmici a šel jsem sám na branku. Dobře jsem zakončil a byl z toho gól.

Byl to pro vás osmý gól v sezoně, jste v tomto směru spokojený?

Zatím to je dobré, ale vždy to může být lepší. Rád bych ještě nějaké góly přidal a pomohl týmu.

Získaný bod berete jako úspěch?

Z hlediska toho, že jsme prohrávali, bereme bod jako úspěch. Na druhou stranu, oba týmy měly šance a mohlo to skončit 2:1.

Jak jste spokojený s prozatímním umístěním v tabulce?

Zatím dobré, i když by to mohlo být lepší. Ztratili jsem body s Blanskem a Varnsdorfem, zbytečně jsme přišli o body. Pokud budeme do šestého místa, tak to bude v pořádku.