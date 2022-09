Vlašim zažila přímo katastrofální start do nové sezony. Po šesti kolech měla šest porážek a ocitla se na posledním místě. Co bylo podle vás příčinou? Nikdo včetně mě nečekal, že začneme právě takhle. Těch důvodů je samozřejmě víc. Myslím, že nás nejvíce ovlivnila obrovská obměna kádru, kdy nám odešlo hned osm hráčů základní sestavy. Druhým problémem bylo doplnění kádru, které se trochu táhlo a v momentě, kdy už jsme byli dá se říci pohromadě, přišlo zranění dvou klíčových hráčů Bredy a Folprechta. Muselo se tedy začít opět s výběrem náhrady právě za tyto hráče. A právě ti hráči, kteří přišli do týmu jako noví, potřebují určitý čas na adaptaci. Každý z nich přijde v určitém rozpoložení a musí si navyknout na nové prostředí.

Neúspěšná série však byla hodně dlouhá….

Šest porážek v řadě je samozřejmě katastrofa, to je jednoznačná věc. Nebylo to však o tom, že by nás soupeři přehrávali, ale spíše o nás. Nedokázali jsme udržet delší časový úsek v utkáních svou kvalitu. Hodně jsme ztráceli míče, nebyli jsme efektivní v koncovce a v neposlední řadě se přidaly i individuální chyby. Náznak zlepšení nastal po pohárovém utkání s Libiší, kde jsme dokázali zvítězit velkým rozdílem a dařilo se nám vše. Ovšem poté přišel zápas na Spartě, kde se v sestavě soupeře objevil Heča, Panák, Minčev a my jsme se možná i z toho trochu složili. První poločas se nám nepovedl, ve druhém přišlo zlepšení, ale i přes snad deset vyložených šancí z toho body nebyly. Navíc se nám přidala zmíněná zranění Bredy a Folprechta. To všechno v součtu nás dovedlo k tomu, že jsme byli na odstřel. Osobně to tak vnímám, protože prohrát šest zápasů v řadě je extrém a jen díky velké trpělivosti pana Lajdy tu zůstal realizační tým včetně mě.

Která z porážek vás mrzí nejvíc?

Mrzí mě samozřejmě každá porážka, ale asi nejvíc mě mrzí ta v Karviné, kde jsme dokázali otočit zápas, dohrávali proti deseti a nakonec odjížděli s prázdnou. Bohužel jsme hráli dobře jen do 55. minuty a pak najednou byli horším týmem a porazil nás jeden hráč – Durosinmi, který jako střídající hráč měl asistenci na vyrovnávací branku a pak vstřelil i rozhodující gól.

Zmínil jste zranění dvou důležitých hráčů. Reakcí je příchod Vaise. Je možné, že tým ještě někdo doplní?

Ano je to tak. Nyní se k týmu připojil Jonáš Vais z Českých Budějovic, který je středovým hráčem a ještě řešíme možnost příchodu zkušenějšího hráče na post obránce.

Jaká vůbec vedla cesta ven z černé série, kterou jste ukončili nakonec nedělní výhrou nad Prostějovem?

Byli jsme nervózní, vyčítali jsme si spoustu věcí a nejednou jsme na sebe zvedli hlas, ale zřejmě to nebylo ono. Řekli jsme si, že řvaní bylo dost. Domluvili jsme se, že tu není mužstvo, které by mohlo zvolit jednoduchý styl fotbalu. To asi hodně lidí očekávalo, že budeme nakopávat míče a zaparkujeme autobus před vápno a vyčkáme na chybu soupeře, což jsme nechtěli a dokonce sami hráči byli proti. Nakonec celá situace skončila tím, že jsme si v kabině po utkání v Třinci řekli, že uděláme za vším tlustou čáru, přestaneme se koukat na tabulku a na soupeře, což nám stejně nepomůže a že zápasem s Prostějovem začínáme sezónu. Takhle jsme se teď nastavili a doufám, že tím jsme se nakopli a budeme v tom pokračovat.

Jak hodnotíte samotné utkání s Prostějovem?

Utkání s Prostějovem se nám podařilo od začátku. Trefili jsme se do sestavy a kluci do zápasu od začátku vstoupili dobře. Byla tam dominance a klid na míči. Hodně nám pomohla středová trojice Suchan, Rigo a Zinhasovič. K tomu se pak přidali další hráči a byla z toho nakonec vysoká výhra. Za utkání jsme měli celkem dvacet čtyři zakončení.

Autor: Jiří Paýr