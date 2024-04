Tři duely s týmy bojujícími o záchranu a z devíti bodů mají pouze čtyři. Fotbalisté Vlašimi naposledy prohráli doma s předposlední Žižkovem 0:1. Pražanům stačila jediná střela z osmé minuty, pak už jen celý zápas čekali, zda se soupeři podaří překonat jejich obranu. Domácí hráči ale devadesát minut marně hledali způsob, jak skórovat. „Máme hrozně málo střel, šancí i gólů,“ řekl obránce Petr Kurka.

Obránce Petr Kurka v dresu Vlašimi | Foto: Kristýna Janglová

Celý zápas jste bušili do plných, nicméně obranný val Žižkova se vám nepodařilo překonat. Jak byste utkání zhodnotil?

Věděli jsme, že budeme hrát do bloku. Bohužel jsme dostali z první střely na bránu gól. Žižkov pak dobře bránil a neměli jsme skoro pořádnou šanci. Od začátku sezony je to od nás málo. Musíme se zvednout dopředu. Vzadu nejsme špatní, ale máme hrozně málo střel, šancí i gólů ze hry. Na tom všem musíme zapracovat.

Přitom v Příbrami jste byli vy spíš v defenzivě. Hráli jste se Žižkovem zcela opačný zápas?

Dalo by se to tak říct. Podobný zápas, akorát v opačném směru.

Proti Žižkovu jste neměli ani žádnou vyloženou šanci. Bylo to tím, že se hosté v defenzivě na vás dobře připravili?

Oni dobře bránili a byli hodně pod balonem a my jsme nebyli schopní dát centr do vápna. Z naší strany bylo málo odvahy, nedovolíme si jeden na jednoho a nedostáváme centry do nebezpečné zóny. Do toho máme i málo hráčů ve vápně. Nemáme pak žádné závary i šance. Gólman Žižkova neměl podle mě žádný pořádný zákrok. Do ofenzivy jsme převedli hrozně málo. Nebylo to ono.

Domácí trápení Vlašimi pokračuje. Žižkov odvezl všechny body

Třikrát jste hráli doma a potřetí s týmem bojující o záchranu. Z toho jste vytěžili jen čtyři body, což je pro vás asi hodně málo, že?

Doma bychom měli být silnější, přehrávat soupeře a bodovat. Zatím ale vezeme body spíš z venku. Musíme na tom zapracovat, abychom vítězili i před vlastními fanoušky.

Vlašim touží po tom hrát opět baráž. Jak velkou komplikací jsou pro vás domácí ztráty?

Určitě chceme o ní zabojovat. Díváme se nahoru. Musíme jít zápas od zápasu a je škoda, že jsme nenavázali na dvě předchozí utkání, které jsme vyhráli. O to víc musíme zabrat a napravit v Jihlavě.

Nepřipadáte si jako Robin Hood, když lepší týmy obíráte o body a horším naopak dáváte?

Možná to tak je. Nekoukáme však na soupeře, ale hlavně na sebe. Chceme hrát pořád stejný fotbal. Musíme zlepšit ofenzivu a sbírat body.