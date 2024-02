Fotbalisté Vlašimi svedli na domácím hřišti stadionu Na Lukách opět zápas bohatý na góly. Už podruhé v přípravě před jarní částí druhé nejvyšší soutěže viděli jejich fanoušci sedm branek, tentokrát se ale mohli radovat z vítězství 4:3 nad třetím Táborskem. Pořádně si ale zahrávali, neboť ještě deset minut před koncem měli luxusní třígólový náskok.

Fotbalisté FC Silon Táborsko (v červených dresech) ve svém šestém přípravném duelu prohráli ve Vlašimi 3:4. | Foto: FC Táborsko

Z pohodové výhry drama. Vlašim ale nakonec vedení před dotírajícím náskokem uhájila. Asi zřejmě nikdo nečekal, že když Musil zvyšoval v 81. minutě na 4:1 pro domácí, že se hosté dokážou vrátit do zápasu a ještě bojovat alespoň o remízu. „Dostali jsme tři góly, což bylo dané tím, že jsme střídali hráče. Je to příprava. Věřím tomu, že v mistrovském zápase by se nám něco podobného nestalo,“ konstatoval vlašimský kouč Martin Hyský. Na vině podle něj byla ztráta koncentrace, lehkovážnost a individuální selhání v daných situacích.

Jinak se ale hrálo na stadionu Na Lukách zápas s velmi dobrou úrovní na obou stranách. Vlašim se i přes zabudování zimní posil vrací k atraktivnímu pojetí hry, na které u ní byli diváci zvyklí, a Táborsko ukázalo, proč mu právem přísluší třetí místo v tabulce FORTUNA:NÁRODNÍ LGY po podzimní části.

„Skvělé utkání a pro nás hodně důležité z toho pohledu, že budujeme nové mužstvo. Máme spoustu nových hráčů v týmu. Málokdo se ve druhé lize potýká s takovou obměnou jako my, takže nám bude ještě chvilku trvat, abychom se na sebe zvykli, sehráli se a našli optimální sestavu, která začne jaro,“ uvedl Hyský. Konkrétně měl na mysli trio Petr Kůrka, Tadeáš Vachoušek a Bartozs Pikul. Všichni tři začali v základní sestavě.

Jinak se Vlašim prezentovala prezentovala aktivní hrou. Začátky obou poločasů sice patřily hostům, nicméně více šancí bylo na domácí straně, proto také po poločase svítil na ukazateli skóre průběžný výsledek 2:0. Když v 78. minutě přidal třetí branku, zdálo se, že je rozhodnuto. Pak ale přišla gólová smršť a utkání nakonec skončilo 4:3. „Z toho pohledu to byl od nás velmi slušný výkon až na poslední čtvrthodinu, s tím už spokojení být nemůžeme,“ uzavřel Hyský. Jeho svěřence čekají ještě duely s Chlumcem a nakonec generálka s Chrudimí.

Vlašim – Táborsko 4:3 (2:0)

Branky: 19. a 34. Osuagwu, 78. Lacík, 81. Musil – 80. Sunzu, 84. Bláha, 88. Zeman.

Vlašim: Vágner – Kareem (60. Pernica), Breda, Kulhánek (46. Dostál), Kurka (60. Heppner) – Beran (46. Šubert), Planka (46. Nogha), Musil, Vachoušek (75. Lacík), Pikul (60. Kneifel) – Osuagwu (75. Biegon).

Táborsko: Pastornický – Novák, Plachý, Zeman, Kalousek, Sojka, Schindler, Kateřiňák, Kone, Sunzu, Svatek. Střídali: Kerl, Matoušek, Bláha, Varačka, Dordić, Kopáček.