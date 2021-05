Když v zimě přesídlil z Vlašimi na půlroční hostování s obcí pod Ještěd, měl jasný cíl! Byl odhodlán udělat maximum, aby ve Slovanu podepsal dlouhodobou smlouvu. „Vím, že musím pracovat, dobře trénovat a sbírat nějaké minuty na hřišti. Chtěl bych zde hrát delší dobu a snažit se předvádět co nejlepší výkony. Musím bojovat a jako útočník vstřelit i nějaké góly,“ uvědomoval si po svém příchodu na sever Čech.

Realita je ale zatím úplně jiná. Dvacetiletý forvard od svého příchodu dlouho marně čekal na šanci. Trvalo to přes dva měsíce, během kterých nezasáhl do celkem jedenácti ligových utkání, ani tří pohárových bitev. Ve zmíněném období nastoupil pouze 14. dubna za rezervu v přípravném utkání se Spartou Praha B – v utkání se hned dokázal jednou zapsat do střelecké listiny, ale prohru 3:4 neodvrátil.

Ligové premiéry v dresu Liberce se dočkal až v sobotu v Mladé Boleslavi, když v 67. minutě vystřídal Jana Matouška. V zápase vyloženě nezazářil, ale zároveň rozhodně nezklamal, přesto se ze hřiště pakoval ještě před závěrečným hvizdem – trenér Pavel Hoftych se ho v nastaveném čase (za příznivého stavu 1:0 ve prospěch Severočechů) rozhodl nahradit Davidem Cancolou.

„Zatím neměl moc možností nastoupit do zápasu. Bylo vidět, že nechytil tempo utkání a hodně rychle zatuhl. Na poslední tři minuty jsme potřebovali dát na hřiště hráče, kteří nám zpevní defenzivu a ještě nám budou jistit nějaké situace,“ vysvětlil své rozhodnutí trenér Slovanu.

Francouzskému útočníkovi se zprvu nechtělo ze hřiště, posléze své stažení ze hry nesl nelibě a frustraci dal zřetelně najevo, když si odmítl plácnout se členy realizačního týmu. „Po zápase jsem mu to vysvětlil. Říkal jsem i Kamsu Marovi, aby mu vysvětlil, že se jednalo o čistě taktický záměr,“ řekl Hoftych.

V každém případě i z Diamého reakce je zřejmé, že zatím se jeho severočeská mise nevyvíjí podle představ. Dost možná ho tak od léta zase uvidíme v dresu Vlašimi. Vedení středočeského celku by se jeho návratu nejspíš nebránilo.

„Pokud by Liberec neuplatnil opci, tak tahle varianta existuje. Samozřejmě by ale záleželo i na tom, jestli zájem o návrat bude mít také samotný hráč. Se všemi stranami budeme teprve jednat po konci letošní sezony. V tuto chvíli je těžké a předčasné dělat nějaké konkrétní závěry,“ sdělil Deníku sportovní ředitel Vlašimi Jan Jícha.