Během čtyř týdenní doby stihl tým od bájné hory Blaník odehrát i několik přípravných zápasů. Podle trenéra Daniela Šmejkala je na větší závěry zatím brzy a pro hráče nyní graduje nejnáročnější období celého přípravného bloku.

Jak zatím hodnotíte průběh zimní přípravy vašich svěřenců?

Máme za sebou tři týdny přípravy a prozatím musím konstatovat, že plníme náš plán, který jsme si stanovili. Zranění hráčů byla jen drobnějšího charakteru, což nás tedy výrazně nelimitovalo. Do startu jara je ještě dost času, nejsme ani v polovině, takže nás ještě určitě čeká dost práce.

Po dlouhém zranění se k týmu připojil Adama Diamé. Jak to vypadá s ním?

Adama Diamé z velké části dělá to co my. Je na něm vidět, že je pod velkou zátěží, což je dané i tím, že tři až čtyři měsíce prakticky netrénoval. Zatím to vypadá, že bude v pořádku a mohl by nám i pomoci. Ovšem to nám samozřejmě ukáže až čas.

Tým odehrál i čtyři přípravné zápasy. Jak se díváte na výkony týmu?

Tyhle přípravné zápasy zatím nejsou k tomu, abychom hodnotili to, zda jdeme výkonnostně nahoru nebo dolů, ale je to spíš o tom, aby hráči byli v herní praxi a měli zápasový rytmus. Hrajeme v kombinované sestavě a na umělé trávě. Dělat nějaké velké závěry by bylo zatím předčasné.

Zmiňujete kombinovanou sestavu. V týmu bylo několik hráčů na zkoušku. Co současná situace v kádru?

Měli jsme tu samozřejmě některé hráče na zkoušku. Někteří z nich u nás zůstávají a jiní skončili. Je to u nás tak, jak to v tomto období bývá. Samozřejmě je před námi ještě zhruba měsíc, kdy určitě budeme chtít ještě někoho do týmu přivést.

Již jste zmínil, že za sebou máte úvod zimní přípravy v jaké fázi se tým nachází nyní. Čeká vás i soustředění v Kácově.

Přípravu jsme měli rozdělenou tak, že první tři týdny jsme se zaměřili na všeobecné věci. Aktuálně tým prochází čtrnáctidenním blokem, kdy by to pro ty kluky mělo být nejnáročnější. Tento blok uzavřeme právě v Kácově. Zde budeme mít čtyřdenní soustředění od pondělí do čtvrtka. Bude to pro nás zároveň i takový teambuilding a s tím spojené uzavření toho náročného čtrnáctidenního bloku. Pak už se samozřejmě zaměříme více i na taktické věci a budeme doufat, že nám vydrží dobré počasí.

Na co se budete chtít před startem jarní části hlavně připravit. Na čem potřebuje tým podle vás zapracovat?

Když to řeknu úplně na rovinu, tak pokud se podíváme na to, že jsme skončili na čtrnáctém místě, musíme zapracovat úplně na všem. Trápilo nás zakončení i defenziva. Jak říkám budeme pracovat na všem, k tomu samozřejmě bude patřit i zapracování nových hráčů do kádru a budeme zkoušet i nové rozestavení, což už se děje.

V přípravě se poměrně rozstřílel Oskar Fotr. Jakou váhu přikládáte jeho střeleckým počinům v dosavadní zimní přípravě?

Pro útočníka je dobré, když dává branky. Samozřejmě jsou to přípravné zápasy a rozhodovat se bude v mistrovských zápasech. Nicméně nám dokazuje, že góly dávat umí a budeme jen doufat, že si to přenese z přípravy i na ligové zápasy.

Co se týče možných příchodů, máte vytipované ještě některé hráče?

Máme vytipovaných pár hráčů. Jednání probíhají a samozřejmě musíme i počkat s tím, jak dopadnou jednání a na to, jak budou prvoligové kluby uzavírat své kádry.

