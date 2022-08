Třiadvacetiletý útočník z Nigérie přichází do Vlašimi jako volný hráč. Stihl se už rovněž zapojit do pátečního utkání na půdě Karviné (2:3), kde odehrál 62 minut. „ „Michael přichází jako volný hráč a v našem klubu podepsal kontrakt na jeden rok,“ uvedl na klubovém webu k příhodu nové posily do útoku sportovní ředitel Vlašimi Jan Jícha.