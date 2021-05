„Když jsme se ze zápasu vraceli autobusem, tak jsem vzpomínal na to, že jsem něco podobného už zažil. Nepamatuji si to přesně, ale určitě tomu tak bylo,“ poznamenal trenér Daniel Šmejkal.

Po bezbrankovém prvním poločase nedokázala Vlašim zachytit úvod poloviny druhé, když inkasovala hned tři branky. „Jihlava prostřídala, na hřiště přišel Patrák, což je individuálně velmi zdatný hráč. Dal nám dva góly, navíc jsme dostali branku z penalty,“ poznamenal Šmejkal.

Vlašimský trenér se na nepříznivý vývoj rozhodl reagovat a připravil celkem čtyři střídání. „Chtěli jsme na hřišti mít hráče, kteří jsou individuálně zdatní a rychlostně dobře vybavení. Potřebovali jsme tam hráče, kteří jsou silní v situacích jeden na jednoho a jsou schopní průběh utkání změnit, případně rozhodnout,“ vysvětlil důvody střídání.

A měl šťastnou ruku, když právě náhradníci režírovali zmrtvýchvstání Středočechů. Konkrétně dvojice Matěj Jurásek a Filip Firbacher. Prvně jmenovaný vše odstartoval střelou z hranice velkého vápna. Za další minutu dal kontaktní gól Firbacher, který dvě minuty před koncem také srovnal a zajistil Vlašimi bod, který byl vzhledem k průběhu zápasu zlatý.

„Jihlavu považuji za velmi kvalitní celek, takže bod ze zápasu bereme. Když v takové fázi utkání ztrácíte tři góly a nakonec neprohrajete, tak to musíte brát jako vítězství,“ radoval se Daniel Šmejkal. „Myslím si, že mužstvo je psychicky v pohodě a bylo i před tímto zápasem. Jako trenér můžu o čemkoliv mluvit, ale dokud to mužstvo neprožije, tak to nemá takový efekt. Tým se sám přesvědčil, že má vnitřní sílu. Musím ale připomenout, že bez štěstí to nejde. A my jsme ho v závěru bezpochyby měli,“ doplnil na závěr svého hodnocení trenér Vlašimi.