Abdallah Gning přišel do Vlašimi letos v zimě a během jarní části sezóny odehrál v modro-bílém dresu celkem čtrnáct soutěžních utkání, ve kterých zaznamenal dvě branky. V baráži pak citelně chyběl druholigovému celku v prvním utkání na půdě Teplic.

„Je to pro nás určitě velká ztráta a navíc přišla těsně před začátkem soutěže. Abdallah byl nebezpečným hráčem pro soupeře a směrem do ofenzivy nám hodně pomáhal. Nicméně se s tím budeme muset popasovat a určitě budeme ještě hledat doplnění do našeho kádru,“ řekl k odchodu Senegalce trenér Martin Hyský na klubovém webu Vlašimi. Gning scházel druholigovému celku v sestavě posledních dvou přípravných zápasech.

„Všichni víme, jakou měla Vlašim sezonu a jako Teplice nemůžeme koukat moc vysoko. Tady jsou mladí, šikovní kluci, kteří sice ještě ligu nehráli, ale mají drajv v sobě. Určitě i ude jsou nějací potenciální hráči pro Teplice,“ prohlásil trenér Jiří Jarošík bezprostředně po úspěšné jarní baráži z pohledu žlutomodrých barev. Severočeský klub nakonec tedy ukázal na Gninga.

Na druhou stranu Vlašim teď bude muset hledat útočníka, protože má v tuto chvíli na hrotu pouze jediného mladičkého Adama Toulu. Zlatohlávek, Kneifel a teď i Gning jsou jinde. „Vedení klubu touto cestou děkuje Abdallahovi Gningovi za jeho působení v našem klubu a přeje mu mnoho úspěchů v novém působišti. Poděkování patří rovněž i agentovi hráče Danielovi Chrysostomovi za to, že k nám hráče přivedl a pomohl nám i s jeho přestupem do Teplic,“ uvedl vlašimský celek na webových stránkách.