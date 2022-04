Ovlivnil vás i brzký inkasovaný gól?

Snažili jsme se hrát pořád to samé, po zemi, chtít rozehrávat, což jsme pak hráli celý zápas. Jedna situace nám bohužel nevyšla a dostali jsme z ní gól. Hráli jsme dál a věřili jsme, že branka přijde a že ji dáme.

Váš nástup do druhého poločasu byl impozantní. Co jste si řekli o přestávku?

Hodně jsme burcovali a motivovali, že dáme gól a chytneme se. Začneme tak trošku hrát a Sparta bude mít strach o body. Nám se nástup povedl a zaplať pán bůh, že jsme dali alespoň na 1:1.

Čím víc se zápas blížil ke konci, tím víc byl vypjatější. Jak tohle bylo náročné na psychiku?

Je to o každém hráči. My jsme dostali červenou úplně zbytečně. Náš hráč bohužel dvakrát dorazil gólmana a dostal dvě žluté, takže absolutně zbytečná. Je to na jednotlivci, jak to zvládá. Když má někdo žlutou, tak se musí hlídat, aby nedostal červenou.

Sparta byla na dlouhou dobu váš poslední konkurent v boji o druhé místo. Až na Brno a poslední kolo s Opavou budete hrát s týmy, kde byste měli plnit roli favorita. Je to pro vás teď výhoda?

Ve druhé lize není nikdo favorit. Zkraje jara jsme hráli v Chrudimi a dostali jsme čtyři góly. Můžeme si říkat, že jsme favoriti, ale myslím si, že to vůbec neplatí. Kdokoliv může porazit kohokoliv. Snažíme se koukat na sebe, vyhrávat zápasy a nekoukat na to, co se děje za námi. Je to jenom o nás, o nikom jiným.

Zmínil jste Chrudim. Bude něco podobného platit i o sobotním duelu s Příbramí, která se rovněž trápí ve spodku tabulky?

Možná to bude podobné v pár věcech. Každý zápas je jiný. Uvidíme v sobotu, jak to bude vypadat. Jedeme tam vyhrát a doufám, že nastartujeme novou sérii vítězství.