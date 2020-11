„Pokud to budeme brát podle výsledku, tak jsme spokojení. Neinkasovali jsme a dali vítěznou branku. Pokud se budeme bavit o hře, tak první poločas jsme odehráli přesně tak, jak jsme chtěli. Byli jsme dostatečně agresivní. Ve druhém poločase jsme ale vyklidili střed pole a soupeř postupně začal být lepší. Dukla nás dostala pod tlak, měla dva závary před naší brankou, které jsme přečkali. V závěru zápasu jsme výsledek pohlídali, i když jsme měli v jednom momentu štěstí,“ přiznává trenér Daniel Šmejkal.

Vlašimští tak navázali na poslední vzájemný duel na Julisce, který jarní části v minulého ročníku vyhráli 2:0. V součtu s nedělním duelem nedostali od Pražanů gól dlouhých 202 minut.

Tentokrát měl na tom velký podíl mimo jiné brankář Olivier Vliegen, který nahradil mezi tyčemi dosavadní jedničku Josefa Řeháka. „Tři utkání předtím chytal Pepa Řehák, což je pro nás výborný brankář, ale v poslední době dostal šest branek. Proto jsme se rozhodli pro změnu. Oliver Vliegen chytal po dlouhé době, nastoupil v poháru proti Karviné. Podal ale dobrý výkon a já jsem spokojený,“ chválí mladého gólmana Šmejkal.

O výhře jeho svěřenců rozhodl moment, který se odehrál čtyři minuty před přestávkou, kdy Lucas Dias připravil míč pro Filipa Blechu, ten poslal přihrávku na nabíhajícího Marka Červenku, který z hranice malého vápna dokázal prostřelit brankáře Filipa Radu.

Vlašimský forvard tak potvrdil svou momentální střeleckou formu. Po příchodu pod Blaník zaznamenal během šesti zápasů, do kterých zasáhl, už čtvrtý gól. „Marka znám dlouho. Už z doby, kdy jsem působil ve Slavii u mládeže. Byli jsme spolu v Sokolově i v Teplicích. Pak se naše cesty rozešly, nyní se jsme se zase sešli. S jeho střeleckým příspěvkem jsme určitě všichni spokojení, ačkoliv osobně věřím, že má na to, aby podával ještě lepší výkony,“ podotýká Šmejkal.

Hozenou rukavici od trenéra bude moci sedmadvacetiletý útočník zvednout už ve středu, kdy Vlašimi čeká další ligový duel, tentokrát doma proti jihlavské Vysočině. „Jihlava je v tabulce za námi, ale hraje rychlý, přímočarý fotbal. Řekl bych, že nás čeká stejně těžké utkání jako s Duklou, možná ještě náročnější,“ předvídá s ohledem na náročný program, který jeho tým po restartu soutěže má.

„Pro nás je to páté utkání v řadě po čtyřech dnech. Tuším, že Jihlava měla čtrnáct dní pauzu, pak hrála v pátek a ve středu bude hrát s námi, takže v tomto směru by mohla být výhoda na její straně. My ovšem hrajeme doma, takže věříme, že utkání dokážeme vyhrát za tři body,“ říká jasně.