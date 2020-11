Toto drama fotbalisté Vlašimi zvládli a drží sedmou pozici. V nedělním zápase porazili Duklu Praha těsně 1:0.

Domácí fotbalisté vstoupili do zápasu aktivně, už ve druhé minutě se někteří hráči Vlašimi radovali, ale míč skončil jen na boční straně sítě. O malý moment později zahrozili také hosté, Vojtěch Hadaščok vypálil, ale gólman Vliegen ukryl míč do náruče. Po půlhodině hry se jeden z domácích fotbalistů dopustil před vápnem hry rukou, za což následovala standardní sitauce. Buchvaldekovu ránu zblokovala vlašimská zeď. Na druhé straně pak zakončoval po centru David Kozel. Jeho střela na zadní tyč se o malý kousek do branky nevešla. Aktivní hra domácích pokračovala dál. Svoboda se dostal do výborné střelecké pozice, ale na poslední chvíli mu míč sebrala obrana.