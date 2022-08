„Ve druhém poločase jsme úplně přestali tlačit soupeře na útočné polovině a začali jsme kopat míče dopředu, Nesnažili jsme se aktivně hrát,“ nechápal 19letý záložník, který přišel do Vlašimi na hostování z Mladé Boleslavi. Nejprve vyrovnal po střele zpoza šestnáctky Pavel Vandas a o deset minut později proměnil penaltu po faulu Denise Halinského Adrián Čermák. Obrat byl dokonán.

Vlašim chce konečně bodovat, do města míří ambiciózní Líšeň

Místo premiérového vítězství, po kterém domácí sahali podruhé za sebou, tak zase odešli s prázdnou. „Je to situace, ve které jsme. Báli jsme se o výsledek. Až moc jsme přemýšleli, že chceme uhrát tři body,“ smutnil Langhammer. Vlašim je tak po třech kolech překvapivě bez bodů a na předposlední patnácté příčce se skóre 3:7. Horší už je pouze pražská Dukla.

Domácí přitom až do vyrovnání byli lepším týmem a dlouho tlačili na Líšeň. V několika šancích se objevila nejnovější akvizice z Nigérie Ugwu, skóroval však pouze Langhammer, který ještě využil zaváhání v rozehrávce hostů a poslal míč do prázdné brány. „Měli jsme pomalejší začátek. Vlašim hrála v prvním poločase dobře, my jsme byli horším týmem. Neměli jsme odražené míče ani jsme nebyli moc důrazní,“ přiznal na straně hostů Čermák. Druhý gól mohl přidat Suchan, jeho radost ale vypršela záhy kvůli ofsajdu.

Další Nigerijec ve vlašimském dresu. Do útoku přichází Ugwu

Vedení dlouho držel několika zákroky i brankář Matyáš Vágner, který musel likvidovat hodně slibné příležitosti jak Vandase, tak Čermáka. Oba ho pak nakonec stejně překonali. „Věděli jsme, že nás čeká těžký zápas. Vlašim se prezentuje dobrým, kombinačním fotbalem. Tím, že jsme hráli venku, tak jsme hru nechtěli moc otevřít. Dostali jsme trošku smolný gól po naší chybě. Dokázali jsme se z toho oklepat a ukázala se naše síla. V šatně jsme si povídali, že se dá zápas otočit, což se nám i podařilo,“ komentoval 29letý slovenský záložník.

Vlašim – Líšeň 1:2 (1:0)

Branky: 32. Langhamer – 72. Vandas, 82. A. Čermák (pen.). ŽK: 3:2. Rozhodčí: Raplík – Dobrovolný, Novák. Diváci: 601.

Vlašim: Vágner – Halinský, Breda, Hošek, Heppner (28. Lehoczki) – Smejkal (75. Šimeček), Langhamer, Suchan, Folprecht (66. Zinhasović), Rigo – Ugwu (66. Toula).

Líšeň: Vajner – Pašek (70. Laczkó), M. Jeřábek, Černín, Lutonský – A. Čermák – Ulbrich (60. Reteno Elekana), Machalík (70. Zikl), Matocha, Sokol – Vandas (83. Šumbera).