Breda se těší na restart. Snad se brzy vrátíme do normálního života, přeje si

Na scénu se o víkendu vrací i FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. Do akce tak mimo jiné půjdou fotbalisté Vlašimi, které čeká v neděli utkání 7. kola ve Varnsdorfu. „Na ligové zápasy se všichni hrozně moc těšíme, protože zápasy jsou to, co nás nejvíce baví,“ přiznává obránce středočeského celku Petr Breda.

Vlašimský obránce Petr Breda. | Foto: archiv klubu

Vlašimští odehráli poslední zápas 4. října, kdy remizovali doma s Blanskem 2:2. Následně byla soutěž přerušena a hráči tak museli vzít za vděk to, že jako profesionálům jim bylo umožněno alespoň trénovat. „Jsme profesionálové, takže jsme se celou dobu snažili být nachystaní na případný restart. Věřím, že na zápasy jsme dobře připraveni,“ je přesvědčen Breda. Dosavadní výkony i výsledky Středočechů ovšem byly jako na houpačce. „Úvodní zápas v Hradci se nám nepovedl. Poté jsme výsledkově i herně zvládli duel s Ústím, ale v Líšni jsme zase prohráli, navzdory dobrému výkonu. V poháru se nám následně podařilo postoupit přes Karvinou. Bohužel jsme ale tuto výhru nepotvrdili vítězstvím v lize, když jsme s Blanskem jsme ztratili dvougólové vedení,“ vrací se k předchozím podzimním střetnutím Breda. I to je jeden z důvodů, proč je tým z Podblanicka před podzimním restartem až na jedenácté pozici. Nutno ale podotknout, že oproti soupeřům má až dvě utkání k dobru, což je i případ Varnsdorfu. „Máme ze čtyř zápasů čtyři body, což je určitě málo. Věřím, že teď přijdou vítězství a budeme sbírat body,“ neztrácí sedmadvacetiletý zadák hlavu před zápasem se soupeřem, který má o tři body více a je v tabulce osmý. Netuším, jak dohrajeme zbytek sezony, říká předseda Divišova Josef Svoboda Přečíst článek › Zároveň doufá, že nastanou lepší časy i mimo trávník. „Tato doba není jednoduchá pro nikoho a i my sportovci musíme respektovat rozhodnutí vlády. Přece jen je zdraví na prvním místě. Snad se situace brzy zlepší a vrátíme se všichni zpět do normálního života,“ přeje si Petr Breda. Naposledy režíroval vítězství Záviška Vlašim se s Varnsdorfem naposledy střela 21. června letošního roku v rámci 25. kola sezony 2019/2020 a doma zvítězila 2:1, což dvěma góly už během prvního poločasu zařídil záložník Jan Záviška. Muž zápasu rozhodl na přelomu úvodní půlhodiny. Nejprve obešel obránce a přesně zakončil. Záhy se vlašimský středopolař objevil za obranou a tváří v tvář brankáři Samoelovi ani podruhé nezaváhal. Po přestávce sice přišla korekce v podobě gólové hlavičky Kouřila, více už ovšem Vlašim svému soupeři nedovolila a dokráčela ke čtvrté výhře v řadě. Středočeši se tehdy mohli pyšnit nejlepší formou ze všech týmů FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. Na rozdíl od předchozích případů se však tentokrát vítězství nerodilo jednoduše, což ostatně tehdy potvrdil i trenér Daniel Šmejkal. „Nebyl to náš den. V minulých třech zápasech jsme určitě podali lepší výkony, ale i o tom je sport a kluci to prostě ušlapali,“ zhodnotil.

