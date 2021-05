Jakými plány jste vstupovali do utkání s Chrudimí?

Po nepříliš povedeném utkání za Žižkově jsme potřebovali zabrat. Chtěli jsme hrát dobře z obrany, postupně si vypracovat šance a proměnit je. Byl to znovu souboj o čtvrté místo, který jsme chtěli zvládnout.

Váš tým ovšem v prvním poločase ani jednou nevypálil na branku…

Já vím, ale nějaké náznaky šancí jsme měli. Bohužel, nedostali jsme se ani ke střele. Chrudim velmi dobře bránila, vysocí stopeři naše centry snadno odvraceli.

Co vám řekl během přestávky trenér Daniel Šmejkal?

Že máme hrát trpělivě a čekat na šance. Říkal nám, abychom věřili, že gólová šance přijde. Snažili jsme se tím řídit.

A stalo se. Jak byste popsal vaši branku, která rozhodla?

Akce po pravé straně, kdy náš útočník (Bassey) přihrával na krajního záložníka (Juráska). Já jsem si naběhl mezi penaltu a vápno, zakřičel jsem si o přihrávku a dostal jsem ji. Pokoušel jsem se trefit branku, což se mi podařilo.

Jednalo se o nacvičený signál?

Nacvičené to nebylo, spíše bych řekl, že to vyplynulo ze hry.

Následně jste na druhé straně hřiště zmařil na brankové čáře stoprocentní šanci Chrudimi na vyrovnání…

Řekl bych, že to útočník podcenil, dlouho váhal se střelou. Šel jsem do skluzu a míč mě trefil. Abych byl upřímný, tak do teď se spoluhráči nevěříme, že se mi to podařilo vykopnout. Jsem moc rád, že jsem zápas zvládli.

Zásluhou tří bodů jste se znovu dostali o skóre před Žižkov na čtvrté místo tabulky. S čím půjdete do zbývajících dvou zápasů s Táborskem, potažmo Hradcem Králové?

Cílem je v obou zápasech bodovat a udržet celkové čtvrté místo.