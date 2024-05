Trápení fotbalistů Vlašimi v domácím prostředí se ukázalo i v duelu s poslední Kroměříží, kterou ale dokázali Středočeši porazit 2:0. O obě branky se postarali obránci. Vítěznou zařídil kapitán Petr Breda, který zařídil vyrovnávací trefou i bod z Opavy (2:2). Služebně nejstarší hráč týmu v rozhovoru pro Deník nastínil, proč tým, který měl barážové ambice, se na jaře tak trápí.

Vlašim doma díky gólům obránců porazila Kroměříž | Foto: Kristýna Janglová

Vyhráli jste nad Kroměříží, i když se vám nedaří. Jsou tři získané body mnohem cennější?

Výsledek byl asi nejdůležitější. Kdo se podívá na skóre, tak řekne, že dobrý, ale hra byla špatná. Asi bych řekl, že teď je to úplně jedno. Prostě jsme vyhráli, máme 35 bodů. Kroměříž se tam dole utopila. My jsme rádi, že jsme se odpoutali o spodku a teď už budeme hrát už klidněji.

Čím to, že se doma tolik trápíte celé jaro?

Hrajeme lépe venku. Nevíme, čím to moc je na jaře. Venku hrajeme slušný fotbal, ale doma nám to vůbec nejde. Dostáváme se pod tlak sami zbytečnými hrubkami a vyhozenými míči, pak se nám nedaří udržet balón nahoře a kombinovat tak, jak bychom chtěli. Dostaneme zbytečně soupeře do hry, i když je horší. Ve druhé lize může každý porazit každého.

Nebyli jsme lepším týmem, přiznal Heppner. Říká si o novou smlouvu?

Co vám schází?

Chybí nám individuální kvalita, abychom přešli jeden na jednoho a dali si přihrávku, což se nám doma poslední zápasy moc nedaří. Možná jsme trošku pod tlakem. Neměli jsme výsledky a některým se tolik nedařilo a pak nebrali zodpovědnost tolik na sebe, jak bylo potřeba. Pak to na hřišti vypadá tak, že se nedaří všem. Máme pět zápasů do konce sezony, snad se v závěru zvedneme a zlepšíme se.

A co střelec, který by pravidelně sázel jeden gól za druhým?

Všichni viděli, že proti Kroměříži dali dva góly obránci. Potřebujeme dva, tři hráče, kteří budou mít čísla, což se na jaře nedaří. Šance je máme a neproměňujeme je.

Nejlepší obrana je útok. Beci Vlašimi zastoupili útočníky a řídili výhru

Dva góly dali obránci. Už jste si Petrem Heppnerem řekli dost a nemohli vzadu dál trpět?

Den před zápasem jsem přítelkyni říkal, že dám gól, takže jsem s tím do toho šel a jsem rád, že jsem se trefil.