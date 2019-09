Utkání 9. kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY zavedlo fotbalisty Vlašimi na stadion Chrudimi. Hosté sice od šesté minuty prohrávali 0:1, ale nová posila Jiří Januška dokázal, že bude platným hráčem a zařídil pro vlašimské barvy zasloužené vyrovnání.

Souboj Chrudimi s Vlašimí velmi ovlivnila situace z šesté minuty utkání. Domácí první rohový kop po hlavičce Milana Ujce nedokázali proměnit, následně se však již radovali. Skrumáž na malém vápně přinesla řadu odrazů, jako poslední se balonu dotkl Ondřej Vencl, od něhož se míč k překvapení a radosti chrudimských fanoušků odrazil za brankovou čáru. Vstřelená branka domácí výběr povzbudila, ofenzivní snažení přineslo ještě tutovou šanci Milana Ujce, který z malého pokutového území branku Vlašimi přestřelil.

Také hosté dokázali na východě Čech zazlobit, slušné brankové příležitosti měl Svoboda, jehož pokusy skončily buď v náruči Mrázka či mimo chrudimskou branku, největší šanci však spálil v nastavení první půle Rostislav Jandera, který prudkou střelou nechal vyniknout domácího Mrázka. Ani po pauze se obraz hry nezměnil, hosté z Vlašimi stále cítili naději na body.

Vlašimští po pauze stále více zavářeli chrudimské obraně a z první velké šance se v 66. minutě dočkali i vyrovnání. Na zadní tyči zůstal nehlídaný Jiří Januška, jenž před poloprázdnou brankou neměl s vyrovnáním sebemenší potíže. Ve zbytku utkání se hrál v Chrudimi vyrovnaný zápas, větší šance si vypracovali domácí, Venclova hlavička byla ale na poslední chvíli zablokována.

Utkání dospělo do svého konce za stavu 1:1, pro obě mužstva je zisk jednoho bodu za současného stavu spíše ztrátou.

CO NA TO TRENÉŘI?

„Viděli jsme zajímavé utkání. Úvod patřil Chrudimi, která vstřelila branku a 25 minut hře dominovala, ale postupem času jsme vyrovnali hru. Ke konci poločasu jsme bohužel neproměnili velkou šanci,“ komentoval průběh první půle kouč hostů Daniel Šmejkal. A pokračoval: „Druhý poločas se odehrával podobně – domácí byli v úvodu lepší, pak jsme začali hrát i my a tentokrát se nám podařilo vyrovnat. Soupeř nás na konci zatlačil, ale se štěstím jsme přežili dvě jejich velké šance.“

Domácí kouč Jaroslav Veselý pak dodal: „Do 27. minuty jsme hráli, to co jsme chtěli, dokázali jsme vstřelit i branku a měli ještě jednu velkou šanci. To možná byl klíčový moment zápasu, protože kdybychom dali na 2:0, tak už by se z toho Vlašim těžko dostávala. Pak už to bylo ve vlnách a střídalo držení míče. I ve druhém poločase každý chvilku tahal pilku.“

Chrudim – Vlašim 1:1 (1:0)

Branky: 6. Vencl – 68. Januška. Rozhodčí: Lerch. ŽK: Sulík – Svoboda, Januška. Diváci: 1050.

Chrudim: Mrázek – Sulík, Krčál, Vencl, Hlavsa – Sixta, Janoušek – Kesner, Ujec (78. Rybička), Dostálek (65. Hynek) – Vašulín.

Vlašim: Řehák – P. Breda, J. Štochl, Broukal, P. Pilík – Průcha (67. Jakubov) – Mil. Kadlec, Svoboda, Januška, Janda (90.+2 Blecha) – Jandera (59. Fotr).

JIŘÍ PAÝR, JAROSLAV BÍLEK