Podle Martina Hýského čekají na jeho svěřence v nadcházejících dvou měsících klasické tréninkové jednotky. „Na tento týden máme naplánovaný mikrocyklus tady ve Vlašimi a následně se přesuneme na soustředění do Nymburku,“ uvedl trenér na klubovém webu k nejbližšímu programu Vlašimi, který se na zahájení přípravy těšil. „Volno už bylo dlouhé a já věřím, že hráči to měli stejné,“ dodal s úsměvem.

Hned sedm nových tváří přivítal trenér Martin Hýský na prvním tréninku. V nadcházejícím osmitýdenním drilu bude zkoušet například Jana Suchana z Vyšehradu. Ze Slavie se k týmu připojili Adam Toula, Martin Douděra, Marek Icha a Matěj Jurásek. Do přípravy se zapojil i Jonáš Kneifel, který v letní přípravě utrpěl zlomeninu kotníku a z jeho příchodu do Vlašimi tehdy sešlo. V kádru je i první posila z Nigérie John Solomon. „Ohledně Abdallaha Gninga se čeká na potřebné dokumenty, aby mohl dorazit do České republiky,“ prozradil Hyský.

Šestačtyřicetiletý trenér musel zacelit mezery po odchodu hráčů, kteří v zimě zamířili do pražské Slavie, jako například Filip Blecha. „Předváděl výborné výkony a druhou ligu přerostl, takže mu přejeme jen to nejlepší,“ řekl k odchodu šikovného záložníka Martin Hyský. S A-týmem Slavie se připravují i Denis Alijagič, Filip Prebsl a Denis Višinský. „Pro nás určitě velké ztráty, ale kluci hráli tak dobře, že si posun zaslouží. Je to nejen odměna za jejich práci, ale i ukázka pro ostatní, kteří u nás jsou,“ dodal k nejzásadnějším odchodům vlašimský kouč s tím, že z posledních tří jmenovaných se někdo do týmu možná vrátí.

V týmu už naopak nebudou pokračovat Daniel Kozel a Matěj Sváta, kteří mají svolení se připravovat v třetiligových Zbuzanech respektive Zápech. Hostování ze Slavie pak skončilo pro Štěpána Starého a Jakuba Surovčíka.

Během zimní přípravy odehraje Vlašim podle aktuálního programu celkem sedm přípravných utkání. Původní plánované utkání s Chrudimí bylo ale zrušeno a novým soupeřem jsou Velvary.

Zápasy zimní přípravy

22. ledna: Velvary – Vlašim (11:00, Nymburk)

29. ledna: Vlašim – Jihlava (11:00, UMT Vlašim)

2. února: Vlašim – Baník Ostrava B (14:00, UMT Vlašim)

5. února: Vlašim – Dukla Praha (14:00, UMT Vlašim)

12. února: Vlašim – Mladá Boleslav B (11:00, UMT Vlašim)

19. února: Vlašim – Příbram (11:00, UMT Vlašim)

26. února: Vlašim – Přepeře (14:00, UMT Vlašim/tráva Vlašim)

Seznam hráčů, kteří zahájili přípravu:

Brankáři: Josef Řehák, Matyáš Vágner, Stanislav Tichý.

Hráči: Ladislav Janda, Petr Breda, David Broukal, Lukáš Zukal, Jakub Křišťan, Václav Svoboda, Marek Červenka, Nedžad Zinhasovič, Michal Hošek, Tomáš Rigo, Tomáš Zlatohlávek, Jaroslav Jíra, Adam Toula, John Solomon, Jan Suchan, Matěj Jurásek, Jonáš Kneifel, Marek Icha, Martin Douděra.