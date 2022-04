A tým si jde směle za vyhlášeným cílem. Ze sedmi utkání jich pět vyhrál. „Pokud bych měřil formu z pohledu současných výsledků, tak je asi dobrá (směje se). Trochu mne mrzí poslední zápas v Prostějově, který jsme nemuseli určitě prohrát. Jinak jsem z posledních výkonů týmu doslova nadšen i s ohledem na průměrný věk našeho mužstva,“ pochvaloval si předseda klubu Petr Lajna na webových stránkách Vlašimi.

Vítězná série Vlašimi skončila. Po přestřelce padla v Prostějově

On sám nastínil, že postup do první ligy by byl splněným snem všech našich fanoušků, realizačního týmu, hráčů a i vedení klubu. Realizační tým i hráči do baráže chtějí a dělají na tréninku i v zápasech vše pro to, aby svůj vysněný cíl splnili. Avšak hovořit o postupu nahlas nikdo nechce. Do třicátého kola ještě daleko, navíc by účast v nejvyšší soutěži s sebou přinesla i nároky, které vyžaduje. Zatímco na hřišti je vše v pohodě, tak na stadionu by se muselo zapracovat a to výrazně.

„Nesplňujeme hlavně požadavky na infrastrukturu našeho stadionu v Kollárově ulici. Museli bychom hrát první rok někde jinde a v průběhu příštího roku stadion, aby splňoval podmínky,“ řekl na rovinu Lajdna.

Pro účinkování ve FORTUNA:LIZE je nutná kategorie Silver, kterou už je zapotřebí vlastnit i pro baráž. Vlašim však disponuje pouze o stupeň nižší Bronze. „Rozdíl mezi první a druhou ligou je z hlediska sportovního, ekonomického a infrastruktury stadionu opravdu obrovský,“ přibližuje předseda klubu s tím, že středočeský celek o získání Silver podá žádost a uvidí se, zda mu bude v licenčním řízení udělena.