Hned v úvodu zápasu si oba kluby dokázaly vypracovat střelecké pozice. Nejprve v šesté minutě po nenápadné akci Dukly pomohla domácímu brankáři tyč, následně míč skončil mimo hrací plochu. Pražané pak rohový kop proměnit nedokázali. Na druhé straně po nepřehledné situaci pálil jeden z vlašimských, ale neprostřelil soupeře v pokutovém území. Ve 24. minutě měli fotbalisté Vlašimi další šanci, Breda připravil střeleckou pozici pro Jandu, jehož lob skončil nad brankou.

První branky v zápase se fanoušci dočkali až ve třicáté sedmé minutě. Domácí vyslali střelu zpoza vápna a míč šikovně tečoval mimo dosah brankáře aktivně hrající Denis Alijagič. Dvoubrankový náskok Vlašimi mohl v samotném závěru poločasu přidat Višinský, ale o malý kousek minul.

I ve druhém poločase pokračovali domácí fotbalisté v aktivní hře. Nejprve Breda dobrou střelou vystrašil brankáře soupeře, a pak Prebsl nedokázal z bezprostřední blízkosti zakončit. Vlašim diktovala tempo hry, byla lepším týmem. Dvanáct minut před koncem zápasu proměnil pokutový kop Filip Blecha. Domácí měli k dispozici penaltu po hře hostujícího hráče rukou v pokutovém území. Za hosty mohl snížit střídající Pázler, ale jeho ránu výborně zastavil brankář Vágner, podle něhož to byl velice těžký zápas. „Věděli jsme že to bude boj. Dukla se potřebovala zvednout a chtěla si odvézt body. Jenže tři body jsme chtěli i my a nakonec se nám to povedlo. Soupeře jsme do větších šancí krom úvodu zápasu nepustili a máme zasloužené vítězství,“ radoval se gólman Vlašimi.

Více než pět stovek diváků mohlo stadion opouštět v dobrém rozpoložení, domácí Vlašim přehrála Duklu Praha 2:0.

Vlašim - Dukla Praha 2:0 (1:0)

Branky: 37. Alijagić, 78. Blecha (pen). ŽK: Barac, Piroch, Kulhánek (všichni Dukla). Diváci: 510.

Vlašim: Vágner – V. Svoboda, Broukal, P. Breda, Prebsl – Višinský, Blecha, Křišťan, Rigo (78. Červenka), Janda (66. Zinhasovič) – Alijagić (88. Zukal).

Dukla: F. Rada – J. Peterka (62. Faleye), Piroch, Kulhánek, Ruml (82. Hrueš) – Barac (46. Cienciala), Šebrle (62. Kim), Kovernikov, Buchvaldek (82. Pázler), Fábry, Kozma.