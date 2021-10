Desáté kolo fotbalové FORUNA:NÁRODNÍ LIGY svedlo dohromady dva týmy z odlišných pólů tabulky. Střetnutí páté Vlašimi se třináctou Příbramí nakonec skončilo remízou a oba týmy berou bod. Osudovým okamžikem se stala 80. minuta, kdy rozhodčí Švagr nařídil penaltu a Blecha rozhodl o konečném výsledku 1:1.

Fotbalisté Vlašimi a Příbrami se rozešli smírně po výsledku 1:1. | Foto: Ondřej Jícha

V průběhu jedné vteřiny z hrdiny psancem. Za tak krátkou dobu se stačil stát gólman Příbrami Jakub Šiman. Nejprve skvěle zlikvidoval střelu domácích ve stoprocentní šanci, aby vzápětí vyrobil penaltový zákrok. „Nemám asi co k tomu říct. Co se týče Máry Červenky, že to zkusil, proti tomu nic nemám. Je to útočník a zkusil spadnout. Blbý je, že byl metr ode mne. Kdyby byl vedle mě a spadl, tak bych to vzal víc, než kdyby se tak stalo metr ode mne,“ komentoval celou situaci příbramský brankář.