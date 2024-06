U všeho podstatného v prvním poločase byl domácí lídr Zdeněk Vrňák. Vůdce benešovského celku už v patnácté minutě otevřel skóre a nasměroval svůj tým do vedení. O čtvrt hodiny později ale při odkopu míče nastřelil spoluhráče do ruky a rozhodčí nařídil penaltu, která podle kapitána zlomila utkání na stranu soupeře.

„Míč jsem měl poslat na druhou stranu, místo toho trefím spoluhráče do ruky a rázem 1:1. Oni se chytli, začali do toho dávat srdíčko a nám se pak nedařilo,“ smutnil Vrňák. Chrudim navíc těsně po přestávce otočila skóre a těsně vedení si udržela až do konce. Benešov tak na závěr sezony musel před vlastními fanoušky spolknout hořkou pilulku v podobě porážky.

„Chtěli jsme vyhrát, stejně jako každý zápas. Poslední doma, ještě k tomu když vedeme. Špatný. Nepředvedli jsme dobrý výkon,“ štvalo viditelně kapitána Benešova. Žlutomodří tak budou muset udělat vítěznou tečku v Novém Bydžově, kterou na startu sezony porazili doma při oslavách 110 let vysoko 5:1.

Benešov – Chrudim B 1:2 (1:1)

Branky: 15. Vrňák – 31. Burda (p), 49. Čada. ŽK: 3:5. Rozhodčí: Vitvar – Fišer, Bečvář. Diváci: 120.

Benešov: Schummer – Vosáhlo, Roháč (61. Sadyk), Pilík (68. Svoboda), Kulhavý (61. Le Tuan), Tomek (68. Čížek), Nešpor, Hampl (68. Kučera), Vrňák, Kubiš, Čmovš.