Fotbalisté Nespek nadále platí nováčkovskou daň v Divizi B a na hřišti soupeře opět prohráli. Tentokrát je porazila 3:1 Březová. Všechny góly přitom padly do devatenácté minuty zápasu. Nový kouč hostů Martin Bárta sledoval utkání kvůli pracovním povinnostem pouze prostřednictvím streamu. Na lavičce se poprvé představí až v nadcházejícím domácím duelu s Meteorem.

FK Olympie Březová – TJ Sokol Nespeky 3:1 (3:1). | Video: Daniel Seifert

Hosté přitom cítili, že by si z Březové mohli odvést body, nicméně začátek patřil domácím. Už ve druhé minutě totiž otevřeli skóre. Využili ztráty balónu Nespek a Veselý se postaral o vedoucí branku. Na ní dokázal reagovat Maršoun, který využil chyby gólmana Západočechů, nicméně Olympie přišla hned s dvoubrankovou odpovědí. „To bychom nebyli, když srovnáme hru, vytvoříme si tlak, tak si dáme zbytečný vlastní gól. Když už se otrkáme, vrátíme se do hry, tak zbytečná penalta,“ poznamenal ironicky asistent trenéra Petr Králíček.

Domácímu celku vrátil vedení paradoxně hostující Sniščuk, který si dal vlastence. Další branka padla z penalty poté, co se Máca dopustil faulu ve vápně. „Úplně nic neřešící skluz při směru hráče z pokutového území. Absolutní nesmysl,“ nechápal Králíček. I Nespeky mohly z puntíku skórovat a vrátit se do zápasu ve druhém poločase. Smolaře Mácu, který nebyl určen, ale po faulu na Maršouna ale vychytal brankář Martinec.

„Jsou určení hráči, ale nechtěli jít kopat. Jediný, kdo si vzal míč, byl Máca a bohužel neproměnil. Ostatní ho v tom nechali vykoupat,“ štvalo nespeckého asistenta. On sám přitom věřil, že by případným snížením mohli hosté bojovat o body. „Kdybychom ji proměnili, tak jsem přesvědčen, že bychom neprohráli,“ dodal Králíček.

Na zápase ještě chyběl nový hlavní kouč Martin Bárta, který sledoval utkání kvůli pracovním povinnostem prostřednictvím streamu. Na domácí utkání s Meteorem už ale bude na lavičce a do konce podzimu povede tým z lavičky. Králíček je přesvědčen, že z posledních pěti zápasů, kdy Nespeky budou hrát hned třikrát doma, se podaří nováčkovi divize zmátořit. „Z těch třech utkání by se určitě něco vydolovat dalo. Uvidíme, co na Admiře,“ uzavřel asistent.

Březová – Nespeky 3:1 (3:1)

Branky: 2. a 19. (p) Veselý, 13. Sniščuk (vl.) – 10. Maršoun. ŽK: 4:1. Rozhodčí: Schveinert – Kastl, Šiška. Diváci: 150.

Nespeky: Pettík – Sniščuk (46. Čaloun (84. Randa), Melichar, Hronek, Toyin, Máca, Bredler (66. Rosenvald), Pešta, Petlička, Maršoun (66. Šmejkal), Hudec.