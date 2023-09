Byli blízko, aby si poprvé odvezli bod ze hřiště soupeře. Fotbalisté Nespek ale v Brandýse nad Labem inkasovali za remízového stavu 1:1 gól v nastavení a vzápětí ještě druhý a po porážce 1:3 odjížděli i na počtvrté domů s prázdnou. Nadále se tak nachází se dvěma body na předposledním místě Divize B.

Miloslav Klauz z penalty překonal Pavla Karmazína, Nespekům ale jeho vyrovnání na 1:1 v utkání s Brandýsem nakonec body nepřineslo. | Video: Luboš Kurzweil

V prvním poločase si oba týmy vyměnily penaltové navštívenky. Na rozhřešení zápletky si aktéři museli počkat až do 91. minuty. Dominik Hrčka poslal ze středu pole "bochánek" směrem k bráně, nabíhající Zikmund Bárta udělal v šestnáctce rozruch a míč proskákal až do sítě. Dvacetiletý náhradník pak své sotva pětiminutové působení v utkání korunoval pečetí na 3:1.

„Dostali jsme hloupý gól, jako už několik. Je to prostě škoda. Sráží nás to a musíme se na to zaměřit. Jinak s těmi soupeři krok držíme, nicméně dostáváme hloupé branky, což je špatně,“ hlesl druhý asistent trenéra Petr Králíček. I podle něj se v Brandýse hrál spíš remízový zápas. „První půli byli lepší oni, ve druhé jsme hru vyrovnali. Oba týmy neproměnily v závěru vyloženou šanci,“ dodal vzápětí.

Votice v přestřelce pořád dotahovaly, doma braly alespoň bod

Chybělo málo a místo Brandýsa se mohly ze tří bodů radovat Nespeky. V závěru zápasu měl na hlavičce rozhodnutí Skalický, avšak z malého vápna přestřelil. Přišel tak zákonitě trest. „Nakopnutý balón do vápna propadl do branky a byl z toho gól na 2:1, což bylo pro nás a hlavně pro hráče frustrující. Zápas měl skončit remízou a bod jsme měli odvést,“ smutnil Králíček.

„Ziky (Zikmund Bárta) tam dobře nabíhal do vápna, tak jsem se ho snažil najít takovým dloubáčkem a prostě tam míč zapadl za zadní tyč," komentoval Dominik Hrčka premiérový zásah za Brandýs, po kterém se s týmem vyhoupl na šesté místo tabulky.

Křivsoudov trápí koncovka. Produktivita je žalostní, ví Veselka

Na druhé straně bylo znát pochopitelné zklamání a hořkost z výsledku. Zvlášť, když Nespeky byly blízko k premiérovému bodu z venku. „Podobný zápas jsme odehráli už s Chebem. „Tam to byl jasný tříbodový zápas. Kdybychom teď brali bod, tak bychom za něj byli šťastní. Když vás od něj dělí dvě minuty v nastaveném času, tak to bolí dvojnásob,“ mrzelo Králíčka. „Nedá se nic dělat, budeme bojovat a rvát se dál. Hra není špatná a věřím tomu, že se těch úspěchů dočkáme,“ uzavřel kouč předposledních Nespek.

Brandýs nad Labem – Nespeky 3:1 (1:1)

Branky: 21. Vosecký (p), 90+1. Hrčka, 90+3. Bárta – 27. Klauz (p). ŽK: 0:2. Diváci: 120.

Nespeky: Drážek – Balata, Hronek, Toyin Mustapha, Bredler, Turek, Pešta (58. Skalický), Maršoun (60: Šmejkal), Hudec, Čaloun (71. Rosenvald), Klauz.