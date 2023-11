Fotbalisté Benešova zakončili podzimní část v Divizi C ziskem bodu na půdě Chrudimi. Mohli mít všechny, avšak od obratu ve skóre ho dělily centimetry v závěru zápasu. Dva góly záložníka Kamila Kulhavého tak na východě Čech stačily pouze na remízu 2:2. Svěřenci trenéra Petra Mikolandy tak přezimují na osmém místě tabulky.

Dva góly Kamila Kulhavého přinesly Benešovu bod. | Foto: Deník/Ondřej Jícha

Závěrečné utkání podzimu naplánovala Chrudim na umělý trávník a za doprovodu osvětlení. Úvodní výkop byl totiž naplánován až na 16. hodinu. „Hrálo se úplně šíleně, protože nejenom, že se hrálo na umělce a pod osvětlením, ale byly dva stupně nad nulou a k tomu celých devadesát minut pršelo. Podmínky typicky zimní, horší než anglické,“ řekl trenér Benešova Petr Mikolanda.

S počasím se ze začátku zápasu lépe srovnali Chrudimští, v jejichž dresu otevřel skóre zápasu po patnácti minutách Jurčenko. „Domácí zaslouženě vedli 1:0, kdy jsme nepohlídali odražený balón a nezvládali jsme rychlostně běhat s mladými hráči soupeře. Po 25 minutách se hra uklidnila. Začali jsme hrát dobrý fotbal a vytvářet si šance,“ mínil kouč hostů. Do šaten se šlo ale přeci jen za remízového stavu. Benešov zachránil Kulhavý, který s Pilíkem rozehrál standardní situaci a srovnal.

Mikolanda sáhl o přestávce ke střídání. Místo Sadyka poslal na hřiště Roháče, který okamžitě přihlížel, jak si Chrudim ihned po rozehrání druhé půle bere vedení zpět. „Bylo vidět, že ne všichni to vzali za správný konec, co se týče rychlosti hráčů a hned z prvního útoku jsme inkasovali jsme po naší chybě inkasovali,“ posteskl si kouč Benešova.

Hosté se ale probudili, začali být aktivnější. „Od té doby, jako kdyby se hráči probrali a začali hrát lépe. Musím říct, že dalších 45 minut druhého poločasu jsme dominovali. Hráli jsme dobře, vytvářeli si šance. Domácí za celý zápas třikrát vystřídali na bránu a z toho dva góly,“ podotkl Mikolanda. Chrudim sice měla pár šancí, jenomže udeřilo na druhé straně, když se opět trefil Kulhavý a bylo srovnáno.

Hvězda Benešova mohla být za velkého hrdinu, který by hattrickem vystřelil hostům tři body, avšak v závěru zápasu trefil tyč poté, co prošel do vápna. Utkání tak nakonec skončilo remízou. Oba týmy tak přezimují vedle sebe ve středu tabulky.

„Zápas byl ale za mě velice dobře koukatelný. Mladí běhaví kluci z Chrudimi a k nim pět hráčů s profesionální smlouvou ze druhé ligy. Pro náš mančaft náročné. Spousta hráčů proti takovým borcům hrála poprvé. Získaný bod z venku ano, skvělý zápas taky, ale s takovou hořkostí, že člověk jede domů s tím, že se mohlo vyhrát. Podzim jsme završili herně mnohem lépe než poslední domácí vystoupení,“ zhodnotil Mikolanda.

Chrudim B – Benešov 2:2 (1:1)

Branky: 16. Jurčenko, 46. Zvolánek – 45. a 66. Kulhavý. Rozhodčí: Svoboda - Fišek, Nymsa. ŽK: 2:2. Diváci: 25.

Chrudim B: Šerák – Novák, Vácha, Tlapák, Vondrouš, Kosek (77. Nykodým), Bauer (77. Tlustý T.), Holub M. (72. Pešek), Látal, Zvolánek (83. Žalud), Jurčenko (72. Holeček).

Benešov: Frýdl – Sadyk (46. Roháč), J. Vosáhlo, Pilík, Kulhavý, Tomek (62. Čížek), Nešpor (90. Bílek), Nátr (22. Dušek), Kubiš, Walter, Čmovš.