Fotbalisté Benešova mají od středy nového trenéra. Dosavadního kouče Bulhara Vasila Boeva střídá u sedmého týmu Divize C Petr Mikolanda, který si do nového působiště přivedl s sebou i asistenta Kamila Máchu. Vedení klubu chtělo dát týmu nový impuls, protože bylo nespokojeno s výsledky týmu

Novým koučem Benešova se stal Petr Mikolanda. | Foto: Redakce

Benešovu nevyšel start do nového ročníku divize. Sice v úvodním utkání porazil vysoko Nový Bydžov 5:1, pak ale přišly porážky s Ústím nad Orlicí a Dobrovicí. Jeden z aspirantů na postup naposledy sice zvítězil 1:0 v Letohradě, i výhra ale Vasilovi Boevovi nepomohla k tomu, aby u týmu zůstal. Ve středu večer se od vedení klubu dozvěděl, že končí a na jeho místo přichází Petr Mikolanda.

„Nekoukali jsme na to z pohledu výsledku jednoho utkání, ale z pohledu toho, jak se nám "vydařil" start sezony, v návaznosti na působení v té minulé a při kádru, který aktuálně máme - prostě nám neseděli výsledky týmu na jeho kvalitu. V současné době už jsme měli pocit, že nebyl využit celý potenciál týmu a necítili jsme nějaký progres, který by dával naději, že se to změní,“ vysvětloval změnu v realizačním týmu pro klubový web předseda Tomáš Novák. Dle jeho slov si práce Boeva váží a lidsky vše fungovalo dobře.

Konec v Benešově bylo nemilým překvapením i pro Boeva, který nečekal, že v Letohradě odkoučoval poslední zápas na lavičce. „Žádné indicie nebyly. Řešili jsme co a jak, co bychom potřebovali. Najednou z ničeho nic přišlo, že končím. Vedení chce dát týmu impuls, což bylo jediné, co mi bylo řečeno. Je to jejich přání. Nepátral jsem po tom. Můžu si cokoliv domyslet, ale to je jedno. Skončil jsem Beru to jako hotovou věc a koukám dopředu,“ řekl Deníku bulharský trenér.

Na jeho místo nastupuje 38letý Petr Mikolanda, který si v kariéře prošel pražským Motorletem či Slavií a Žižkovem, než si ho vybral anglický West Ham United. V Česku pak pokračoval v dresu Mladé Boleslavi a následně opět v pruhovaném dresu Viktorie, kde následně začal fungovat jako trenér. Vyzkoušel si angažmá V Táborsku či Horkách.

Podle Nováka přichází Mikolanda do Benešova i z toho důvodu, aby společně se svým asistentem začal spolupracovat s trenéry dorost a začali vracet klub do jeho koncepce. „Není umění přivést do týmu kvalitní hráče odjinud, umění je do něj zabudovat vlastní hráče a udělat z nich kvalitní hráče pro úroveň soutěží ŘKČ s perspektivou uplatnit se i výše,“ objasnil Novák.

„Chtěl bych poděkovat za spolupráci dosavadnímu trenérovi Vasilovi Boevovi, jak už jsem řekl, v lidské rovině jsme si rozuměli, věřím, že tomu tak bude i nadále a přeji mu mnoho štěstí a úspěchů v osobním i fotbalovém životě do budoucna a rád se s ním kdykoliv potkám na hřišti i mimo něj,“ uzavřel předseda benešovského klubu.