Fotbalisté Nespek pokračují v úspěšné sérii bez porážky. Doma chtěli sice vyhrát, ale nakonec se museli spokojit s remízou 2:2 v duelu s Brandýsem nad Labem. Hosté se brzy dostali do dvoubrankového vedení, kterou nováček Divize B po přestávce smazal. Za pět utkání na jaře získal už stejně bodů jako za celou podzimní část. O krůček blíž se tak přiblížil třinácté rezervě Admiry.

Divize B, 6. kolo: FK Brandýs n. L. - Sokol Nespeky (3:1), 9. 9. 2023 | Foto: Deník/Luboš Kurzweil

Hosté měli výborný vstup do utkání. Už ve dvanácté minutě jim zařídil vedení dvěma trefami Doležal, který v Brandýse hostuje z Bohemians. Devatenáctiletý hráč si při čtvrtém startu za Brandýs počínal v šestnáctce jako ostřílený mazák. Především zpracování míče před druhým gólem stálo za to. Kouč věří, že takovými výkony může pomoci nejen týmu, ale pro léto i sobě v boji o místo v kádru vršovického klubu.

Po změně stran naopak úřadovali na hřišti domácí, kteří si po přestávce připravili deset gólových příležitostí. Dokázali ale proměnit pouze dvě, když chvíli po přestávce snížil Melichar a v 77. minutě dodal konečnou podobu skóre Hamada. Nespeky mohly klidně vyhrát, ovšem Mustapha spálil několik šancí včetně té největší, kdy trestuhodně přestřelil bránu z malého vápna. Na druhé straně mohl Doležal dokonat hattrick, tentokrát si ale na brankáře Pettíka nepřišel.

„Naše hra byla jako den a noc. Celý první poločas máme zápas pod kontrolou. Ve druhém nechápu, co se s námi stalo,“ kroutil hlavou trenér Brandýsa Michal Voljanskij, podle kterého jako by po pauze v černobílých dresech nastoupilo úplně jiné mužstvo. „Báli jsme se, jen jsme se zbavovali balónu a nechtěli hrát. Zákonitě přišel trest. A to můžeme být ještě nakonec rádi za bod,“ přiznal.

S remízou se smířily i Nespeky, i když částečná hořkost, že z toho nejsou tři body bylo na jejich straně znát. „Bod bereme a musíme ho vzít. První poločas nám vůbec nevyšel. Ve druhém jsme byli lepším mužstvem a měli jsme hodně situací, kdy jsme mohli utkání překlopit na vlastní stranu. Menší zklamání tam ale pořád je, protože těch šancí tam bylo spousta,“ uvedl domácí kouč Petr Novotný.

Nespeky tak získaly na jaře osm bodů, tedy stejný počet, jako za celý podzim a na třináctou rezervu pražské Admiry ztrácí už jen čtyři body. „Vstup se nám povedl, chceme na něj navázat už i v příštím utkání na Újezdě. Proti týmům, které k nám přijedou, chceme uspět. Bodovat doma naplno a něco přivést z venku, jako se nám to povedlo ze Štětí,“ uvedl Novotný.

Jeho protějšek naopak doufá, že se před domácím utkáním s druhým a na jaře zatím neomylným Kladnem, zapojí někteří marodi. „Musíme se výrazně zlepšit, pokud budeme chtít urvat nějaké body,“ uzavřel Voljanskij.

Nespeky – Brandýs nad Labem 2:2 (0:2)

Branky: 49. Melichar, 78. Hamada – 10. a 12. Doležal. ŽK: 4:3. Rozhodčí: Wulkan – Jakl, Hrivík. Diváci: 196.

Nepeky: Pettík – Sniščuk (46. Čaloun), Melichar, Hronek, Mustapha, Šmejkal, Turek, Pešta, Hudec, Grobár (84. Maršoun), Hamada.