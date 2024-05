Dva rozdílné poločasy odehrál Benešov na půdě pražských Spojů. V tom prvním dominoval, měl převahu, která vyústila v pokutový kop. Penaltu s přehledem proměnil Tomáš Pilík a hosté se hodili do klidu. V 26. minutě mohli být ještě ve větším, když rovnou červenou kartu viděl domácí Hončarenko. Skvělé úvodní dějství poté završil prvním gólem sezony Petr Hampl, který už musel skórovat, když před ním byla prázdná brána.

„Jsem za trefu rád. Góly se ode mě čekaly. Vždy jsem je dával. Bohužel mi tam ještě ani jeden letos nepadl, i když jsem se do šancí dostával. Teď jsem rád, že jsem ho mohl dát a pomoci týmu. Kdybych ho nedal ani teď, tak bych mohl pověsit kopačky na hřebík,“ řekl 24letý hráč Benešova.

Sen o finále poháru rozmeten. Miřetice v poháru schytaly desítku

Svěřenci trenéra Petra Mikolandy měli do druhé půle parádní výchozí pozici. Po změně stran ale přestali hrát a aktivnější začali být domácí. „Jako bychom si řekli, že to půjde samo, budeme hrát v poklidu, nemusíme běhat a soupeř hru zjednodušil, začal běhat mnohem víc. Chodili jsme, nedostupovali jsme a nedobíhali jsme. Byli jsme víceméně bez míče,“ poznamenal Hampl.

Spoje ale byly ve finální fázi mizerné a Benešov s poklidu směřoval za třemi body. Zdramatizování zápasu přišlo v 82. minutě, kdy domácímu týmu vyšla kombinace, Havrda se ocitl za obranou hostů a nedal Vitáskovi šanci. Gólman hostů tak nadále čeká na první čisté konto ve žlutomodrých barvách. „Byl jsem v mezikroku, protože jsem doufal, že mi spoluhráč míč ťukne a já ho stihnu. Nestalo se tak. Nepohlídali jsme si závěr zápasu. Nula není tak důležitá, jako tři body,“ komentoval benešovský gólman.

Máme hrozně laciných ztrát, říká Kurka. Pomohl by třeba i “hnusný“ gól

„Hodně jsme si utkání zdramatizovali. Co jsme hráli druhou půli, vypadalo, jakoby bychom hráli v deseti a soupeř v jedenácti. Pořád jsme běhali bez míče a nic si nevytvořili. Když jsme se do něčeho dostali, tak jsme to nevyřešili. Ke konci jsme dostali a 2:1 a udělali si zápas těžší, než jsme chtěli,“ přiznal Hampl. Hosté nakonec těsné vedení uhlídali a na sedmém místě se odtrhli od osmého Hradce, naopak se přiblížil Turnovu a béčku Chrudimi.

Spoje Praha – Benešov 1:2 (0:2)

Branky: 82. Havrda – 18. Pilík, 41. Hampl. ŽK: 1:1. Rozhodčí: Krůs – Schveinert, Andras. Diváci: 50.

Benešov: Vitásek – Sadyk (46. Roháč), Vosáhlo, Pilík, Kulhavý, Tomek (61. Čížek), Nešpor (71. Bílek), Hampl, Le Tuan, Kubiš, Čmovš.