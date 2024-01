Fotbalisté Benešova zahájili zimní přípravu na jarní část letošní sezony. Na úvodním tréninku se trenérovi Petrovi Mikolandovi hlásil takřka kompletní tým včetně nových posil. Klub zatím představil tři – českého fotbalistu s vietnamským původem Tuana Anha Le. Spolu s ním pak dvojici Martinů z Českého Brodu Skleničku a Štětinu. Další jména budou následovat.

Divizní Benešov odstartoval zimní přípravu | Foto: FK Benešov

Po podzimu osmý celek Divize C je v tréninkovém procesu už od úterý. „Hráči se vrátili ve fantastickém. Nemáme nikoho zraněného, někteří hráči jsou nemocní,“ těšilo kouče Petra Mikolandu, který už v pátek odveze své svěřence na víkendové soustředění do Harrachova, kde budou polykat další dávky. „Rovnou si začneme dělat věci, které potřebujeme, abychom na jaro byli připravení,“ podotkl kouč Benešova.

Základem zimní přípravy bude nabírání fyzičky, ale také zlepšení herních situacích, jak v obraně. Benešov trápil na podzim vysoký počet obdržených branek a také zahazování mnoho gólových situací, což je ale dlouhodobý problém. „Jsem zastáncem kondice hlavně na hřišti. Hráči si musí dojít do diskomfortní situace, aby věděli, co je v zápase může čekat. Zakládáme si hlavně na tom, abychom udělali tým a připravili ho na jaro, protože jsme dostávali hodně branek. Máme spoustu individuálních věcí, které musíme zlepšit,“ nastiňuje Mikolanda.

Klub představil i první posily pro jarní část sezony. Do každé řady jednu – defenzivního záložníka Tuana Anha Le, do obrany následně Martina Štětinu a do útoku jeho jmenovce Skleničku. Oba v minulosti zkusili štěstí ve Vlašimi, odkud pak zamířili do Českého Brodu a nyní budou oblékat žlutomodrý dres. Pro 23letého útočníka se navíc jedná návrat do domácího prostředí po čtyřech letech.

Benešov by se rád na jaře vyhoupl do lepších pater tabulky, než je aktuální osmé místo. „Víme moc dobře, kde jsme, na kolikátém místě jsme, kolik máme bodů. Samozřejmě tam nechceme být, ale pohybovat se nahoře. Připravujeme stávající hráče, mezi ně i mladé, kteří vycházejí z dorostu a připravit na příští sezonu,“ říká Mikolanda.

Jeho svěřence čeká v přípravě hned sedm zápasů a všechny se budou hrát na umělém trávníku v Benešově. Zejména únor bude hodně nabitý, neboť v rámci dvou týdnů odehrají hráči hned pět utkání. Po nich dojde ke škrtům v kádru.

Zdroj: FK Benešov