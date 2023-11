Fotbalisté Benešova v posledních týdnech pravidelně střídají vítězství a porážky. Po výhře v Čáslavi minulý týden tentokrát prohráli. S domácími fanoušky se podobně jako druholigová Vlašim rozloučili na podzim výsledkem 0:1. Tři body si po trefě Trávníčka z 59. minuty odvezl domů Trutnov.

Kapitán Benešova Tomáš Pilík. | Foto: David Štepina

Benešov se musel doma potýkat s těžkým terénem. Večer pod zápasem dostal trávník pořádně zabrat po vytrvalém dešti, což se následně projevilo i v zápase. „Po dvaceti minutách se nedala používat kombinace, což nám spíš uškodilo. Vzhledem k tomu, že jsme nedali dvě velké šance v prvním poločase a soupeř měl z brejku jednu, tak přesně tyhle divizní zápasy jsou o tom, kdo dá první gól,“ podotkl trenér Petr Mikolanda.

Zápas nakonec přinesl pouze jedinou trefu, o kterou se postarali hosté. V 59. minutě zamířil přesně k tyči hostující Trávníček a vystřelil nakonec Trutnovu tři body. „Druhý poločas jsme začali hůř než ten první. Soupeř jednoduše získával míče. My jsme byli těžkopádní v kombinaci. Hráli jsme pomalu, nedokázali jsme se dostat do nějakých šancí. Hosté dobře odbránili a z ojedinělé akce nám vstřelili branku na přední tyč z 25 metrů, což je za mě velkou chybou,“ řekl kouč Benešova. „Přichystali jsme hráče na to, že soupeř bude hrát z bloku na rychlé brejky,“ dodal vzápětí.

Škaredá podzimní rozlučka. Vlašim doma prohrála s posledním

Domácí se hnali za vyrovnáním. Vypracovali si několik příležitostí, ale ani jedna z nich brankou neskončila včetně hlavičky Nátra v závěru zápasu. „Měli jsme tři šance a pořádně jsme netrefili bránu. Když už, tak tyč. Špatně jsme naložili s tím, co jsme chtěli hrát a jakým způsobem,“ mrzelo Mikolandu.

Benešov se tak rozloučil s domácími fanoušky porážkou 0:1. Definitivní tečku za podzimní části udělá v Chrudimi, kde na umělé trávě i pod osvětlením, vyzve tamější rezervu druholigového celku, na kterou ztrácí tři body.

„Teď už jedeme s tím, že tam bude umělá tráva a dalších pět měsíců (v rámci přípravy) na ní by mohlo našemu týmu víc vyhovovat, protože jsme víc kombinační. Víme, že Chrudim dvakrát za sebou prohrála a že bude chtít doma za každou cenu vyhrát. Kdybychom zvítězili my, tak bychom se na ní bodově dotáhli, což asi taky nechce,“ uzavřel Mikolanda

Benešov – Trutnov 0:1 (0:0)

Branky: 59. Trávníček. ŽK: 1:1. Rozhodčí: Jiříček – Erlebach, Vitvar. Diváci: 62.

Benešov: Schummer – J. Vosáhlo, Roháč (71. Bílek), Pilík, Kulhavý (58. Dušek), Tomek (71. Sadyk), Nešpor, Nátr, Kubiš (78. Stejskal), Walter, Čmovš.