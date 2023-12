Osmé místo a 19 bodů na kontě. Taková je vizitka Benešova po pádu do divize. Ačkoliv byly původní plány o co nejrychlejší návrat zpět do ČFL, tak už nyní je jasné, že se budou muset nejméně o rok posunout. Probudit loňského účastníka a dostat ho na vítěznou vlnu se nepodařilo ani novému kouči Petru Mikolandovi, který převzal tým zkraje září. Nyní tak nastává čas na pořádnou rekonstrukci.

„Potřebujeme zapracovat nejen na psychice, ale také na lepší souhře defenzivní čtyřky se záložníky, k tomu represing. Potřebujeme se posunout i co se týče taktických věcí z pozice krajních hráčů, které budeme muset poupravit a odstranit jejich zlozvyky,“ měl Mikolanda jasno v tom, na čem všem bude potřeba už nyní a zejména v zimní přípravě zapracovat.

V hledáčku už má i potenciální posily pro tým. Mělo by se jednat o hráče, kteří jsou nejen zkušenější ohledně vyšších soutěží, ale aby do benešovské šatny přinesli chybějící vlastnosti. „Přibližně čtyři týdny pracujeme na tom, abychom přivedli nějaké hráče, kteří nám chybí i do šatny. Osobnosti, co se týče dravosti a dalších specifických věcí. Víme, co chceme a doufám, že se nám podobné hráče povede přivést,“ poodkryl benešovský kouč. Klub však jména odtajní až po novém roce na startu zimní přípravy.

Do ní by se kromě stávajícího kádru a nových posil měli objevit i dorostenci, kteří se narodili v roce 2005. „Pracujeme s tím, aby si zvykli na mužský fotbal a od léta jsme s nimi mohli počítat,“ podotýká Mikolanda.

Pro Benešov bude důležité, aby se naučil v divizi vyhrát. Nikoliv jednou, ale víc zápasů v řadě, což mu dělalo problém celý podzim. „Po dvou měsících si můžeme říct, co chceme na jaře hrát a jakým způsobem. Co by bylo pro náš tým optimální, aby se nám nestávalo, abychom jednou vyhráli a hned další zápas prohrajeme. Chceme dát tým do kupy zejména co se týče hlavy, aby se dal dohromady a udělal alespoň tři dobré výsledky v řadě,“ uzavírá Mikolanda.