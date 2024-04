Do Benešova jste přišel před sezonou společně s Tomášem Pilíkem a Martinem Nešporem. Dá se říct podle jarních výsledků, že už si tým sedl? Kvalita tady byla. Měli jsme jasný plán, co chceme hrát, ale dopláceli jsme na neproměňování šancí a svými hloupostmi jsme výsledky ztráceli. Teď si to sedlo a tři výhry v řadě i výkony v prvních kolech potvrzují, že se nám daří. Teď je jednodušší říkat, že tým klape. S výsledkem lidi zapomínají na neduhy, které v organizaci na hřišti máme.

Na podzim navíc přišla změna trenéra, takže jste měli turbulentní období. Jak se změnila hra pod koučem Mikolandou?

Z mé pozice musím říct, že nějaké změny detailů tam byly. Do toho přišli noví hráči. Oba dva trenéři ale měli či mají vizi, že se chtějí k vítězství dopracovat hezkým fotbalem. Každý má nějakou filozofii a nemyslím si, že bychom v tomhle případě odstoupili od toho, že bychom přestali hrát atraktivní fotbal.

Benešov se na jaře zvedá. Jak se vám v něm líbí?

Jsem tady spokojený. Máme tady krásné zázemí. Je to jenom opravdu o těch výsledcích, a když i ony jsou, tak je všechno příjemnější.

Jak vnímáte, že kostra Benešova je postavena na vás třech zkušenějších společně s Tomášem Pilíkem a Martinem Nešporem?

Nepřipouštím si, že bych byl starý či zkušený (směje se). Jsem hlavně rád, že jsem zdravý a prodlužuji si kariéru Zůstávám u toho, co mě baví a dokud vydrží zdraví, tak budu spokojen.

Ve 33 letech už ale musíte mít zkušenosti, když jste hrál i v zahraničí, ne?

Asi ano. Člověk ale to vnímá tak, že bylo. Teď je v divizi, což je specifická soutěž. Jsou v ní náročné zápasy. Víc soubojové, hektičtější, rozháranější, než jsem byl zvyklý. Když jsem sem přišel, tak jsem měl pocit, že soutěž nebude jednoduchá a musel jsem si zvykat.

Na co nejvíc?

Součinnost hráčů. Člověk kolikrát přemýšlí trošku jinak či má zažité odlišné taktické věci a jiné úkoly. Tady v divizi je spoustu mladých kluků ve spoustě týmů. Není tam klid na balonu, všechno nahoru dolu. Nám se ale teď daří v posledních zápasech hru regulovat, že všechno neženeme jenom dopředu.

Když se nekoukáte co bylo, tak přemýšlíte ve 33 letech co bude?

Dokud mě to bude bavit a držet zdraví, tak jsem s úrovní v Benešově spokojen.

Zdroj: Deník/Ondřej Jícha

Takže budete nastupovat za Benešov i v příští sezoně?

Uvidíme. Smlouvu máme na dva roky, co vím od kluků a stejnou jsem podepsal i já. Příští sezona je otevřená. Zdraví drží, minuty mám. Když k tomu budou i výsledky, tak vše bude dobře podložené, abychom se bavili o nadcházejícím soutěžním ročníku.

Benešov se nachází ve středu tabulky. Nejvyšší příčky jsou hodně vzdálené. Šli jste do jara s tím, abyste si připravili pozici pro nadcházející sezonu?

Chápu a rozumím ambicím, že se chtěl Benešov vrátit ihned od České fotbalové ligy, ale realita je jiná. Všichni jsou překvapení z Divize C, jak je náročná. Na druhou stranu jsme si interně zhodnotili podzim, řekli, co čekáme od jara a snažíme se dostat na takové příčky v tabulce abychom nějakým způsobem zachránili sezonu a připravili se na tu další.