Oslavy měly vítěznou tečku. Benešov na úvod divize rozstřílel Bydžov

Fotbalisté Benešova se po sestupu z ČFL netají přáním z divize rychle postoupit zpět do třetí nejvyšší soutěže. Tým se přes léto hodně posílil a dvě z nových tváří, Pilík s Nešporem, měli gólový podíl na vítězném vstupu do nové sezony. Benešovští totiž na svém trávníku rozstříleli Nový Bydžov 5:1! Oslavy 110 let výročí založení klubu tak měly tříbodovou tečku. Sice za vytrvalého deště, ale kapky vody nakonec přinesly štěstí.

V rámci oslav 110 let výročí založení klubu vyhráli fotbalisté Benešova úvodní divizní zápas s Novým Bydžovem 5:1. | Foto: archiv klubu