Doma s Hradcem Králové v závěru zápasu ztratili. Podobný scénář se pro benešovské fotbalisty rýsoval i ve Velkých Hamrech, když v 85. minutě domácí srovnali na 2:2. Svěřenci Petra Mikolandy se ale poučili a v nastavení jim po rychlém brejku vystřelil výhru Kamil Kulhavý. Středočeši si tak domů odvezli všechny body.

VHA - Benešov (zelení - žlutí), JBC B - LBC B (Zelení - modří) | Foto: Deník/Dagmar Březinová

Výpadek z minulého týdne byl znovu na obzoru. Benešovští se ale poučili a odmítli, aby jim další tři body těsně unikly. Až v nastavení odstartoval euforii hostujícího celku Kamil Kulhavý, který v 93. minutě rozhodl dramatické utkání.

„Za mě za druhý poločas zasloužené vítězství. Hráči si sedli v jiném rozpoložení. Z naší strany byl jednoznačný. Hlavně jsme dali tři góly, což se jen tak nestane,“ řekl trenér hostů Petr Mikolanda. Benešov ale musel utkání otáčet, neboť začátek patřil domácím jednoznačně domácím. „V prvních patnácti minutách jsme byli hrozně zbrklí a ztráceli jsme neuvěřitelné množství míčů. Dělali jsme velké množství chyb. Měli jsme přehnaný respekt k soupeři. Všechno odšpuntovala penalta pro domácí. Udělali jsme si to sami,“ řekl 39letý kouč.

Vedoucí branka domácího celku ale Benešov probrala. „Od té doby jsme se snažili hrát fotbal a ve druhém poločase i díky vynucenému střídání jsme byli jednoznačně lepší a otočili jsme výsledek,“ poznamenal Mikolanda. Jeho svěřenci nejprve vyrovnali z penalty kapitánem Pilíkem a obrat ve skóre zařídil Dušek.

Domácí ale bojovali dál, hnali se za vyrovnáním a začali nakopávat míče dopředu. „Což bylo hrozně těžce bránitelné vzhledem k tomu, že měli vysoké hráče,“ řekl benešovský kouč. Velké Hamry skutečně v 85. minutě docílily druhé branky.

„My měli deja vu z minulého týdne. Samozřejmě vás trošku nahlodává v hlavě ve chvíli, kdy dostanete na 2:2, aby se nám něco nestalo. Kluci se ale velice poučili a udělali to nejlepší, co mohli. Hráči si vzali do hlav, že se něco podobného nestane a rychlým brejkem odpověděli,“ těšilo Mikolandu. Benešov tak po dvou porážkách zabral a výhrou se vrátil do středu tabulky na osmé místo.

Velké Hamry – Benešov 2:3 (1:0)

Branky: 18. Linka (p), 85. Roll – 52. Pilík (p), 70. Dušek, 90+3. Kulhavý. ŽK: 3:4. ČK: 1:0. Rozhodčí: Rázek – Kvaček, Schmeiser. Diváci: 120.