Fotbalisté Nespek se ocitli na hraně. Vysoká prohra na půdě Meteoru 0:4 jim jasně říká, že už teď nemají, kam couvnout. V příštím utkání musí doma bezpodmínečně vyhrát na rezervou pražské Admiry, jinak se jejich účinkování v divizi bude po jedné sezoně blížit konci.

Fotbalisté Nespek se prohrou s Meteorem dostali do tíživé situace. | Foto: Kristýna Janglová

„Pokud bychom sehráli zbytek zápasů tak, jako na Meteoru, tak bych naše vyhlídky viděl absolutně špatně. Utkání se nám nepovedlo. Takhle se o záchranu nehraje. Sehráli jsme asi nejslabší duel jarní sezony. Bez nasazení, bojovnosti. S tím se nedá hrát,“ shrnul prezident klubu a druhý asistent trenéra Petr Králíček. On sám kdysi dávno na půdě pražského celku působil. Rozhodně si ale představoval lepší návrat.

Nespeky přitom po většinu prvního poločasu držely v Praze nadějný bezbrankový stav. Vše ale zlomila nařízená penalta, kterou proměnil ve 34. minutě domácí Slavata. Meteor dal ještě do přestávky další dvě branky a osudu zápasu bylo de facto rozhodnuto. „Tento zápas se nedá hodnotit, protože jsme ho ani nehráli. Není na něm nic pozitivního. Je mi líto našeho gólmana, který zlikvidoval ještě spoustu šancí navíc. Bohužel se nikdo k němu nepřidal,“ posteskl si Králíček.

Heppner opět spasil Vlašim. Dvěma góly řídil obrat proti Táborsku

Brankář Pettík uchránil Nespeky ještě od většího přídělu, avšak ho ještě po změně stran překonal Michálek. „Hodil bych zápas za hlavu. Čeká nás Admira. Domácí zápas, ve kterém musíme bodovat naplno. Jiná možnost ani není,“ prohlásil Králíček. Pohled na tabulku mu dává jednoznačnou pravdu. Pokud chce nováček soutěže pomýšlet na udržení, tak musí vyhrát. Jinak by se mu šestibodová propast do konce sezony těžko překonávala. Tři body v nadcházejícím domácím utkání jsou zkrátka jedinou šancí, jak něco s nepříznivým osudem ještě udělat. „Pořád je to hratelné, dokud nezazní poslední hvizd sezony. Bude záležet na nás, jak se dáme do kupy,“ uzavřel Králíček,

Meteor Praha – Nespeky 4:0 (3:0)

Branky: 34. Slavata (p), 42. Derkač, 45. Dvořák, 63. Michálek. ŽK: 1:3. Rozhodčí: Kastl – Šiška, Kračmer. Diváci: 168.

Nespeky: Pettík – Sniščuk, Hronek, Toyin, Šmejkal, Turek (61. Vojkůvka), Pešta, Hudec (17. Čaloun), Randa, Klauz (83. Bredler), Hamada.