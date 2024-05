V přímém souboji o záchranu se ale nehrál kdovíjaký fotbal. Předvedená hra v Lounech byla velice kostrbatá. Hosté se ale přeci jen dostali v 35. minutě do vedení, když nenápadný pokus Hronka dopadl až do branky. Nespeky ještě do přestávky přidaly další trefu, když se parádně trefil Pešta.

„Dali jsme gól, kdy se míč vykutálel do brány. Měli jsme obrovské štěstí. Následně jsme krásnou trefou Pešty dali na 2:0,“ přibližoval předseda klubu a druhý asistent trenéra Petr Králíček. Domácí ale hosty ihned po přestávce vrátili do reality. Hradeckému se po několika desítkách sekund podařilo snížit.

„Hlavně po obdrženém gólu na nás spadla depka. Zvládli jsme to. Přivezli jsme tři body a vyhlížíme ke zdárným zítřkům,“ řekl Králíček. Nespeky těsně vedení nakonec uhájili a mohou ještě živit naději na záchranu. K tomu ale potřebují jednak přeskočit Štětí a následně mít více bodů či alespoň lepší skóre než týmy na třináctém místě ve skupinách A a C.

Důležitý zápas. Věděli jsme, že potřebujeme vyhrát. Určitě je to rozfoukaná jiskra naděje. Je pravda, že asi za minutu dvanáct či minutu po ní. Zápas jsme ale vyhráli a jsme ve hře. Vyválčili jsme ale tři body, které se počítají. Jsou perfektní. Do posledního hvizdu budeme bojovat. Doufejme, že těžkou deku dokážou hráči ze sebe odkopat. Tím se jim bude lépe dýchat a pohybovat,“ uzavřel Králíček. Nespeky nyní čeká kladenský trojboj. Postupně vyzvou druhé Kladno, následovat budou duely se Slaným a Hřebčí.

Louny – Nespeky 1:2 (0:2)

Branky: 47. Hradecký - 35. Hronek, 45. Pešta. ŽK: 5:3. Rozhodčí: Pilný – Klečka, Turek. Diváci: 100.

Nespeky: Pettík – Sniščuk, Melichar, Hronek, Toyin (89. Bredler), Turek, Čaloun (32. Klauz), Pešta, Hudec (89. Randa), Grobár, Hamada (64. Maršoun).