/FOTOGALERIE/ Fotbalové Nespeky za sebou mají hodně divoký týden. Během minulého víkendu vstoupili do nové sezony divize krutou porážkou 1:7 v Hřebči, uprostřed týdne si ale spravili chuť v prvním kole MOL Cupu, když na domácím trávníku porazili třetiligový Motorlet 6:3 po prodloužení! O tomto víkendu je pak čekal domácí divizní zápas s Chomutověm. Ještě na začátku 72. minuty vedli Nespečtí 3:1, ale hosté nakonec dokázali vyrovnat na konečných 3:3. Bod s jedním z největších favoritů soutěže je ale cenný!

Nespeky si připsaly první divizní bod. Na domácím trávníku remizovaly s Chomutovem 3:3. | Foto: Sokol Nespeky/Luděk Rublič

"Kdyby nám někdo před zápasem řekl, že budeme brát s Chomutovem bod, brali bychom ho všemi deseti. Uprostřed týdne jsme odehráli těžkých 120 minut s Motorletem. Vedení 3:1… no, udržet ho ještě o deset minut déle, tak věřím, že bychom to zvládli, ale síla a kvalita Chomutova je obrovská," říká asistent hlavního kouče Milana Knížka Petr Králíček. "Za bod jsme šťastní, i když samozřejmě máme v hlavě, že jsme sahali po třech," pokračuje.

Nespeky si připsaly první divizní bod. Na domácím trávníku remizovaly s Chomutovem 3:3.Zdroj: Sokol Nespeky/Luděk RubličHrdinou zápasu byl nespecký útočník Martin Turek, autor všech tří gólů. Ten první si připsal ve 24. minutě, kdy se prosadil po rohovém kopu. Hosté za deset minut srovnali Daokem. Už to vypadalo, že po poločasovém hvizdu bude platit nerozhodný stav, ale těsně před ním se do míče opřel Turek a míč se od břevna odrazil za čáru.

V úvodu druhé půle byli domácí aktivnější. Hudec nejprve spálil velkou šanci, chvíli poté byl faulován Turek a sám z následné penalty zkompletoval hattrick.

Ve vzduchu viselo první divizní vítězství sezony, ale zkušení hosté dokázali zápas dovést do remízového konce. Nejprve se v 72. minutě prosadil Kopta a tři minuty před koncem pak zařídil svému týmu bod kapitán Kubík.

"Nepřemýšlíme nad tím, jestli máme na kontě bod, dva, tři. Jdeme zápas od zápasu, takhle to musíme brát. Chomutov je aspirantem na postup a my mu jako nováčci dokázali sebrat bod, navíc po 120 minutách s Motorletem. Smekám přede všemi, že to vydrželi, máme obrovskou pokoru," dodal Petr Králíček.