Fotbalisté Nespek i na druhý pokus uhráli v divizi doma remízu. Tentokrát je však bod cenný, neboť před vlastním publikem dotlačili zápas se Štětím k výsledku 1:1. Hosté přijeli coby lídr tabulky a byli posledním stoprocentním týmem v divizi. Na půdě nováčka se dostali i do vedení, nicméně domácí ukázali svou sílu a opět ukázali, že na svém pažitu jsou odolní. Čtvrt hodiny před koncem trefil plichtu Petlička.

Nespeky doma uhrály remízu se Štětím | Foto: Deník(/Ondřej Jícha

Nespeky se musely obejít v souboji s prvním týmem tabulky doposud s jediným střelcem v divizi Turkem, který dostal v minulém utkání s Ostrovem červenou kartu. I proto v utkání s lídrem směrem dopředu moc toho nevymyslely. V prvním poločase chyběla domácím překvapivá přihrávka, rychlý brejk či jiné zaskočení. Na druhé straně Štětí bylo do útoku rovněž bez nápadu a tak se šlo do šaten za bezbrankového stavu.

Favorit zápasu udeřil až po přestávce. Po chybě ve středu hřiště přišel rychlý brejk, který zakončil tvrdou ranou na bližší tyč Alberovský. Brankář Drážek byl bez šance. Štětí ale po vedoucí brance překvapivě vypadlo z role. Místo dominance přišlo vzepření Nespek, které využily toho, že hosté jsou v obraně zranitelní a Petlička přízemní ranou srovnal na 1:1.

Možná dobře, že jsme klopýtli na začátku. Nesmíme to opakovat, má jasno Pilík

„Do toho jsme šli s tím, že chceme vyhrát, zlomit to. Doma se nám vždycky dařilo. Podle průběhu toho zápasu bod bereme. Remíza je zasloužená. Oba dva poločasy byly vyrovnané,“ mínil střelec domácí branky Josef Petlička.

Nespeky se tak naladily na nadcházející úterní utkání s Jihlavou v rámci MOL Cupu, kterou přivítají doma. Soupeři z Vysočiny daly zprávu, že se hodlají o výsledek porvat. „Snad remíza se Štětím do nás nalije trošku sebevědomí, které nám se Štětím scházelo. Snad nám ten bod pomůže. Konfrontace s druhou ligou. Jihlava je o dvě soutěže výš, my jsme k tomu navíc nováček. Půjdeme se tam poprat, uvidíme na co to bude stačit,“ vzhlížel Petlíček k nadcházejícímu pohárovému zápasu.

Nespeky – Štětí 1:1 (0:0)

Branky: 75. Petlička – 58. Alberovský. Rozhodčí: Vojáček – Maiello, Štípek. Diváci: 242.

Nespeky: Drážek – Melichar, Hronek, Toyin, Máca, Bredler (69. Klauz), Skalický, Pešta, Petlička, Maršoun (86. Randa), Čaloun (34. Rosenvald).