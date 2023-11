Počet prohraných zápasů se v jejich případě rozšířil na osm. Fotbalisté Nespek stále marně čekají na první výhru. Na půdě rezervy pražské Admiry sice dali na půdě soupeře nejvíc branek od jejich postupu do divize, i tak ale prohráli 3:4. V tabulce Divize B jsou stále nejhorší. Nyní je ale čeká domácí souboj naděje, kdy se utkají s předposledními Louny.

Nespeky se celkově trápí a dál čekají na první výhru. | Foto: Deník(/Ondřej Jícha

Nespeky tentokrát vstoupily do utkání parádně a na půdě Admiry se dlouho držely. Ve 36. minutě je dokonce poslal do vedení Hronek. Nadějný náskok se ale rozplynul před odchodem do šaten. Domácí v závěru prvního poločasu vstřelili dva góly v krátkém sledu, což se ukázalo jako klíčové, neboť dostali zápas pod kontrolu a už ho nepustili. I když hosté v závěru snížili, tak se museli smířit s desátou prohrou v sezoně.

„Do utkání jsme vstoupili dobře. Měli jsme balón na kopačkách, dobré možnosti, tři pološance. Dali jsme branku a zápas jsme kontrolovali. Bohužel pak přišel kolaps v obraně, kdy jsme během minuty dostali dvě branky. Co se nám přihodilo, se děje opakovaně a mělo to vliv i na druhý poločas, kdy jsme do něj vstoupili trošku opaření. Podle toho se začal odehrávat a dostali jsme další dva góly. Domácí pak malinko přestali hrát a my jsme pak snížili. Bylo už málo času, abychom duel dotáhli do remízy. Odjíždíme s pocitem, že jsme tam body nechali,“ shrnul utkání první asistent trenéra Petr Novotný.

Z devadesáti minut hráli jen dvacet. Jednoznačná porážka, řekl kouč

I přes černou sérii porážek se snaží 56letý kouč vzhlížet pozitivně. „Světlo na konci tunelu vidím. Mužstvo pracuje, na trénincích je dobrá docházka, kabina je zdravá. Pokud se nám podaří zvládnout jedno utkání, tak se tým nastartuje. Je na něm deka a musí se odhodit, zlomit prokletí. Prohráváme o gól či dva. Zatímco soupeři naše chyby trestají, tak my ne,“ podotkl.

Nyní musí dát s celým realizačním týmem mužstvo dohromady zejména po psychické stránce, protože už v sobotu čeká Nespeky zápas naděje s předposledními Louny. „Musíme se pokusit utkání zvládnout, abychom se ještě na podzim měli o co opřít,“ uzavřel Novotný.

Admira Praha B – Nespeky 4:3 (2:1)

Branky: 45. a 74. Mráz, 44. Marek, 58. Hamada – 36. Hronek, 76. Toyin, 86. Šmejkal. ŽK: 1:2. Rozhodčí: Klír – Braun, Bednář. Diváci: 80.

Nespeky: Pettík – Sniščuk, Melichar, Hronek, Toyin, Bredler, Pešta (60. Pešta), Petlička (60. Klauz), Maršoun (64. Rosenvald), Hudec, Šmejkal.