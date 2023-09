Nové koště dobře mete. Fotbalisté Benešova zvítězili při premiéře trenéra Petra Mikolandy v 5. kole Divize C doma 2:0, když před vlastními fanoušky porazili poslední Kosmonosy. Domácí udeřili krátce po přestávce pomocí dvou centrů. V závěru zápasu se ale nechal vyloučit kapitán Zdeněk Vrňák, který byl vyloučen za protesty.

Fotbalisté Benešova doma porazili Kosmonosy. Kapitán Zdeněk Vrňák byl ale vyloučen. | Foto: Deník/Ondřej Jícha

Úspěšný vstup v novém angažmá má za sebou. Trenér Petr Mikolanda si může odškrtnout první výhru na lavičce Benešova. Rozhodující momenty zápasu přišly po přestávce, kdy se v rozmezí dvou minut trefili Tomek a Nešpor.

„O poločase jsme říkali, že práce vypadala dobře v první půli, a ať hráči věří, že tam centry budou, z toho pak zakončení. Když jsme pak během tří minut dali dva góly, tak druhý to nahlodá a my jsme díky tomu vyhráli. Za mě zasloužená výhra. Dali jsme dva góly po dvou kvalitních centrech, což rozhodlo,“ pochvaloval si kouč Petr Mikolanda.

Domácí mohli jít do vedení přitom už na začátku zápasu. Už v páté minutě šli sami na brankáře, nicméně v tu chvíli se projevila jejich bolest v zakončení. V průběhu úvodního dějství měli i další dvě velké šance. Ovšem skóre zůstávalo nadále bezbrankové. Na druhé straně se Kosmonosy dostaly do jedné gólové příležitosti, ale naložily s ní stejně jako jejich soupeř.

Benešov si tak doma poradil s posledním týmem a podruhé v řadě se radoval z vítězství. Proti týmu, který je na dně tabulky a s hrozivým skórem 1:15 se ale jednalo spíš o povinnost. „Kosmonosy ale nehrály vůbec špatně. V každém zápase, co jsme viděli, tak měly tři stoprocentní šance, jen nedávají branky. Nechtěli jsme, aby se bodově chytily zrovna u nás. Že by nám to svazovalo ale nohy, to ne. Hráči k zápasu přistoupili v pořádku a jsme spokojení, jak ho odehráli,“ řekl uleveně Mikolanda.

Kaňku na vítězství kazí ale vyloučení kapitána Zdeňka Vrňáka, který pět minut před koncem viděl za protesty druhou žlutou a zároveň červenou kartou. Benešov i tak dotáhl utkání do vítězného konce a díky výhře poskočil o jedno místo v tabulce před Turnov a na vedoucí, doposud stoprocentní, Velké Hamry ztrácí šest bodů. V příštím kole budou navíc Mikolandovi svěřenci zajíždět na půdu Hlinska, které jsou stejně jako Kosmonosy také stále bez bodu.

Benešov – Kosmonosy 2:0 (0:0)

Branky: 48. Tomek, 50. Nešpor. ŽK: 4:2. ČK: 1:0. Rozhodčí: Vnuk – Hes, Adámek. Diváci: 60.

Benešov: Schummer – Roháč, Pilík, Kulhavý (71. Čížek), Dušek (71. Vosáhlo), Tomek (90.+3 Bílek), Nešpor (80. Stejskal), Vrňák, Kubiš, Walter, Čmovš.