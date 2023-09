S čím do angažmá v Benešově jdete? S tím, že Benešov, který v minulé sezoně spadl z České fotbalové ligy, tak že by to chtělo třetí nejvyšší soutěže vykopat zpět samotnému městu. Když vezmeme jižní cestu z Prahy, tak máme České Budějovice v první lize, Táborsko ve druhé, tak v Benešově by měla být třetí nejvyšší soutěž. Je obrovská škoda, že se spadlo. Je to na nás a na hráčích, abychom se dostali mezi nejlepší trojku. Jestli se postoupí nebo ne, to už bude trošku i o štěstí a jakým způsobem se bude pracovat.

A jak budete pracovat?

Já i asistent jdeme do toho s tím, že zaprvé chceme hrát zajímavý fotbal, za druhé k tomu budou výsledky. Když nebudou, tak můžete hrát jakkoliv, ale v dospělém fotbale je hlavně podle nich. Třetí věc je, že chceme vychovat mladé hráče, kterých je ve Benešově dost a dávat jim šanci v dospělém fotbale. K tomu potřebujeme samozřejmě i ty zkušené, jako teď Pilíka, Nešpora a Čmovše.

Sám jste působil v Horkách nad Jizerou. Víte, co od divize očekávat?

Víme, co je tam za úskalí. Divize je hodně specifická. Stačí když budo uchybět dva hráči a hraje se úplně jinak. Jedná se o hrozně těžkou soutěž. Je mnohem lehčí udržet se ve vyšší soutěži, než postoupit z nižší. Máme pokoru. Víme, že to bude náročné a ne vždy se dařit. O tom ale fotbal je.

Trenérská rošáda v Benešově. Boeva střídá Mikolanda

Už o v sobotu máte první mistrovský zápas. Jaké bude pro vás bude takhle skočit do rozjeté sezony?

Není to úplně jednoduché. Teprve poznáváme hráče. Měli jsme jeden trénink, v pátek druhý. Musíme je rychle navnímat. Některé hráče známe, protože jsme je vedli na Slavii. Víme, že se nejedná o profesionální fotbal, ale chceme to dělat s nejlepším svědomím a prací, kterou umíme. Uvidíme, zda to bude stačit či nikoliv. Samozřejmě se jedná o amatérskou soutěž, hráči jsou v zaměstnání. Známe specifika. S Kamilem Máchou už jsme v divizi jednou byli a víme, co od toho očekávat.

Benešov přitom hned avizoval, že se chce hned vrátit do ČFL. Jak jste připraven na tlak?

Tlaku na svou osobu se nebojím. Naopak si myslím, že Benešov do třetí ligy patři I proto sem jdu, kvůli té vizi, která tam je. Vedení mi nabídlo budoucnost, jakým stylem chce pracovat a co se tam odehrává. S tím jsem se ztotožnil.

V jakém stavu jste převzal tým co se týče rozpoložení a morálky?

Měli jsme zatím jenom jeden trénink ve středu. Hráči budou muset rychle navnímat, co po nich budu chtít a stejně tak já je. Každý trenér má svá specifika, jak chce vycházet a trénovat. Bude na mě a mém asitentovi, aby tomu hráči co nejrychleji porozuměli a věřili, protože když něco říkáte a výsledky nejsou, tak se musí trošku změnit nastavení. Doufám, že ale bude vše navázet.

Benešov po dvou porážkách zabral. Výhru v Letohradu trefil kapitán

Kádr A-týmu je hodně úzký. Budete pracovat na posílení?

Už ve středu jsme si řekli s vedením, že musíme doplnit tým, protože na tréninku nás bylo jedenáct a ktomu dva brankáři. Na to, že se chce postoupit zpět do ČFL, je to ale málo. K tomu, aby se postoupilo do vyšš soutěže, se musí i trénovat. Podle toho musí být postaven i kádr a být náročný. Nesmí nás být jedenáct, ale sedmnáct a mít konkurenci. Chápu vytížení hráčů ohledně zaměstnání. Potřebujeme přivést dva nebo tři hráče.

Do klubu jdete nejen kvůli A-týmu, ale zároveň ho propojit i s mládeží. Co se pod tím skrývá?

Je to o nastavení, aby dobře vychovávaná mládež neodcházela někam jinam, ale viděla, že šance v A-týmu je. A ne že do Benešova budou jezdit hráči z cizích měst a zase odjedou. Proto chceme propojit mládež s dospělým fotbalem tak, že když z ní vyjdou hráči, kteří na tom fyzicky, technicky i psychicky dobře připravení, tak jim šanci dát a připravit je na dospělý fotbal.

Právě dorosty stejně jako muži v minulé sezoně spadli. Budete pracovat i tím směrem, aby se vše zlepšilo?

Je to o tom, jací hračí jsou. Víme, že máme problém s dorostovým ročníkem 2005, který se snažíme doplnit mladšími hráči, jež mají nějaké návyky a musí si zvykat, že budou hrát proti těžším borcům. Přejeme si, aby obě družstva jak A-tým, tak dorost postoupil.