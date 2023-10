Divizní nováček se krčí u dna tabulky od začátku sezony a stále čeká na první výhru. Se dvěma body za dvě remízy je poslední. Kvůli zdravotním potížím odstoupil od týmu trenér Milan Knížek a místo něho přišel Martin Bárta. Třiapadesátiletý nový kouč Nespek přišel k týmu v obtížné situaci. Má tým opět nastartovat a ideálně s ním zabojovat na jaře o záchranu ne-li přímo o zázrak.

Nový trenér Nespek, Martin Bárta. | Foto: Lenka Břicháčková

Nespeky čítají už osm porážek v řadě. Poslední dvě z toho už pod Martinem Bártou. Ač přišel k týmu před čtrnácti dny a tým našel ve špatném rozpoložení z hlediska psychiky, tak po prvním duelu s Meteorem hráčům děkoval za předvedený výkon. Viděl bojovnost, vůli, podat nejlepší výkon a zápas nebyl jednoznačný, přesto domácí odcházeli do šaten s další porážkou

„Každý zápas, který nezvládneme, tak nám utíkají body, a když máme jenom dva, tak se na tabulku moc dobře nekouká. Naštěstí díky tomu, že soupeři před námi nebodují, tak je ztráta taková, že se na ně můžeme dotáhnout,“ říká Bárta. Pro nového kouče bude nyní největším úkolem povzbudit tým do konce podzimu natolik, aby se nastartoval na jaro. Zejména domácí duel s Louny bude o tom, kdo se chytne stébla naděje.

Nespeky daly venku nejvíc gólů, přesto opět prohrály

„Musíme se hlavně připravit na každý zápas psychicky, protože prohry hráče deprimují a je to spíš práce pro psychologa než pro trenéra, i když ten by to měl zvládnout taky. Jedeme dál a snažit se urvat ještě nějaké body,“ hlásí nový kouč Nespek. Je jasné, že u divizního nováčka čeká zima plná intenzivní práce a shánění posil. „Musíme přes zimu zapracovat na zkvalitnění kádru, protože je omezený. Jsou tam ještě nějaké nedoléčená zranění,“ podotýká Bárta.

Třiapadesátiletý kouč se už v roli fotbalového trenéra pohybuje 26 let, tedy polovinu života. Během své kariéry zažil ledaccos, takže ví, do čeho jde. „V tomhle směru jsem na všechno připravený. Máme určitý stav kádru, se kterým musíme pracovat. Že se udělala změna trenéra, je impuls, který má mužstvo nabudit. Musíme být připraveni na všechno. Budeme bojovat do konce a uvidíme, co se podaří urvat. Situace ale není dobrá, to víme všichni,“ uzavřel hlavní kouč divizního nováčka.