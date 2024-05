Gólově bohaté zápasy v Benešově v jarní části pokračují nadále. Po výhře nad Hlinskem (4:1) a vysoké prohře s Velkými Hamry (1:5) tentokrát svěřenci Petra Mikolandy předvedli opět kanonádu, když Turnov přejeli 5:1. Hattrickem řídil vysokou výhru Miroslav Tomek, jehož skvělá akutální forma vygradovala.

Benešov doma zničil dalšího soupeře. | Foto: Kristýna Janglová

„Chtěli jsme vynahradit jak fanouškům, tak nám samotným to, co jsme předvedli první poločas v Benátkách, kde jsem nás nepoznával. Teď bylo vše naprosto v pořádku a vítězství naprosto zasloužené,“ uvedl trenér Benešova Petr Mikolanda.

Domácí rozhodli o výhře už v prvním poločase, kdy od patnácté minuty před odchodem do šaten vstřelili tři branky. Střelecký koncert rozjel Tomek, který v předchozích zápasech naskakoval do utkání spíš jako náhradník, tentokrát začal v základu a na hřišti ukázal proč. Už dával góly před tím i ve chvílích, kdy přišel z lavičky jako žolík. Vždy má tři šance. Tentokrát mu spoluhráči připravili fantastický gól na hattrick, který dával do prázdné brány,“ komentoval výkon hlavní hvězdy utkání benešovský kouč.

Ostudný debakl Vlašimi. Na Dukle poločas hořela, do přestávky bylo hotovo

Tomek otevřel skóre už v 15. minutě, hattrick poté zkompletoval po přestávce. Skóroval jak ze standardní situace, tak ze hry a při posledním gólu jen dovršil parádní akci spoluhráčů, když poslal míč do prázdné brány. „Korunoval velmi vydařený zápas a kvalitní hru celého týmu,“ pochvaloval si Mikolanda

Autor hattricku tak potvrdil na jaře skvělou formu. „Doufám, že bude ještě gradovat. K tomu, aby dával góly, potřebuje spoluhráče, kteří mu je tentokrát připravili opravdu kvalitně. On si vždy míč našel. Hattrick se ale nedává každý den, takže i my jsme mu gratulovali,“ řekl Mikolanda. Benešov se díky výhře přiblížil na sedmém místě šestému Turnovu na rozdíl šesti bodů.

Benešov – Turnov 5:1 (3:0)

Branky: 15., 68. a 82. Tomek, 32. Kulhavý, 41. Nešpor – 59. Linhart. Rozhodčí: Machýček – Tichý, Louda.