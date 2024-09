Při hodnocení prvního podzimního nezdaru svého současného týmu zmínil čtyři citelné absence v sestavě. „Samozřejmě se projevily, ale největší problém byla branka hned v první minutě, kdy jsme nebyli úplně koncentrovaní. To nás probralo a pak si dovolím říct, že jsme byli lepším týmem, měli šance, neodpískaná jedna penalta, z druhé jsme skórovali a zaslouženě 1:1. Pak domácí gólman neuvěřitelným zákrokem chytil druhý gól. Naše hloupé chyby v defenzivně, kde byli noví hráči a komunikace vázla, přinesly hloupou penaltu pro domácí,“ vypíchl zlomové momenty prvního poločasu, který byl předzvěstí porážky.

„Domácí ve druhém poločase hráli velice chytře a dobře v defenzivě. Jejich soustředěný obranný blok se nám nepodařilo překonat. V některých fázích jsme hráli až trochu naivně a byli jsme potrestaní gólem na 3:1, když náš mladý devatenáctiletý brankář špatně odhadl situaci,“ dodal Petr Mikolanda.

„Jsme šťastní a spokojení, že jsme první domácí zápas výsledkově zvládli. Potřebovali jsme některý ze zápasů těžkého losu zvládnout a odpíchnout se,“ těšilo trenéra Pavla Jíchu po jeho úspěšné domácí premiéře v boji o body ve čtvrté lize.

Na domácí konto přiskočily k minulé venkovní remíze hned tři. A velmi cenné. Vždyť za hosty pod trenérskou taktovkou Petra Mikolandy válí borci jako Tomáš Pilík nebo Pavel Šmovš.

„Benešov má výborný mančaft. Není náhoda, že měl devět bodů. Určitě budou hrát nahoře. Nám zápas zaplaťpánbůh vyšel,“ kvitoval domácí kouč, podle kterého tým navázal na předešlý duel v Turnově. „Bezbrankovou plichtu jsem tam bral jako ztrátu. Měli jsme spoustu šancí, ale nebyli schopní dát gól,“ vrátil se o týden zpět.

Za důležitý aspekt výhry považoval návraty dvou zkušených borců do sestavy. Adam Pajer se po vypršení trestu okamžitě uvedl gólem. Coby jediný úspěšný střelec druhého poločasu brzy po změně stran pečetil na 3:1. „Je to kvalitní hráč, který pomůže, stejně tak jeden ze stoperů, který se nám uzdravil. Tím neříkám, že by ostatní minule hráli špatně. Teď nám to opravdu sedlo,“ liboval si Jícha.

Za stěžejní moment pak označil gól vstřelený hned v úvodních minutách, pro Kosmonosy první v divizní sezoně. Těsně před pauzou následoval další z penalty, když hosté předtím ze stejné výhody srovnali. „I v přípravných zápasech jsme vždy hlavně dotahovali. Dneska nás první gól uklidnil. I když soupeř pak hrál dobře,“ zopakoval Pavel Jícha.