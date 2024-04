Fotbalisté Nespek poprvé po pěti zápasech našli přemožitele. Po Chomutovu v úvodním kole je porazil tentokrát na jejich půdě Český Brod, když vyhrál 2:1. Snížení domácích přišlo až příliš pozdě, kdy v nastavení pouze mírnil porážku Melichar.

Fotbalisté Nespek tentokrát doma prohráli. | Foto: Kristýna Janglová

Nespeky vstoupily do duelu s Českým Brodem špatně. Po několika vteřinách hry otevřel skóre Lohojda a od začátku zápasu až do konce museli domácí dotahovat. Šance k tomu měly, ale tentokrát jim vázla koncovka či finální fáze. Podobně tomu tak bylo i ve druhé poločase. Hosté ale všechny příležitosti soupeře přežili a sami pak v 69. minutě udeřili podruhé.

„Hned v první minutě jsme dostali branku po nedorozumění našich hráčů, což ovlivnilo další průběh utkání. S postupem času jsme se zlepšili. Do přestávky jsme měli tři gólovky, které jsme neproměnili a v tom duchu si nesla i druhá půle. Byly tam situace, kdy jsme mohli vyrovnat, což se ale nepodařilo. Bohužel kvalitní soupeř měl tři šikovné hráče, kteří nás potrestali druhou brankou,“ shrnul asistent trenéra Petr Novotný.

I za stavu 0:2 se Nespeky nevzdaly a bojovaly až do konce. Snížení, které by týmu dodalo impulz, ale přišlo pozdě, když se až v 93. minutě prosadil Melichar. V tu chvíli všichni věděli, že čas na srovnání a další bodový zisk již není. „Hráčům není co vytknout. V utkání dělali, co měli. Teď nás prohra zbrzdí, ale zase jsme si odvezli body z Újezdu. Věříme, že si z Neratovic odvezeme další bod,“ uvedl Novotný.

Jarní cesta za záchranou v podání Nespek tak dostala menší trhlinu. Naštěstí pro ně se jim čtrnáctá rezerva Admiry vzdálila jen o bod. „Hlavy hráčů jsou nastavené tak, že jdeme dál. Musíme pokračovat v našich výkonech,“ burcoval asistent trenéra. Nováčka soutěže ale nyní čeká obtížný test. Bude zajíždět na půdu třetích a rozjetých Neratovic, které po špatném začátku vyhrály posledních pět utkání v řadě.

Nespeky – Český Brod 1:2 (0:1)

Branky: 90+3. Melichar – 2. Lohojda, 69. Minárčin. ŽK: 2:2. Rozhodčí: Bahník – Nešněra, Havel. Diváci: 128.

Nespeky: Pettík – Melichar, Hronek, Toyin, Šmejkal, Turek, Pešta, Hudec, Maršoun (82. Snisčuk), Čaloun (56. Randa), Hamada.