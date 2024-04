Fotbalový krajský přebor je prošpikován mnoha hvězdami a Poříčí nad Sázavou do něj v…

Cítíte se hrdinou Nespek, když jste vstřelil vítězný gól v 90. minutě?

Určitě je to hezké dát gól takhle v 90. minutě. Zápas jsme mohli rozhodnout už v první půli, kdy jsme byli lepším týmem. Naopak ve druhé jsme měli více štěstí, kdy soupeř měl dvě jasné tutovky do prázdné, které ale nedal. Nějakým štěstím jsem v závěru rozhodl, byly to ale rozhodující tři body. Abychom se zachránili, tak potřebujeme vyhrávat hlavně doma.